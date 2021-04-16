Даже волосы выпадают: Кличко рассказал о распространенных последствиях COVID-19
Коллаж РБК-Украина: Кличко рассказал об осложнениях коронавируса
Виталий Кличко озвучил самые распространенные последствия коронавирусной болезни, которые были зафиксированы среди жителей Киева, перенесших болезнь за время эпидемии.
Об этом мэр столицы рассказал на брифинге 16 апреля.
Градоначальник отметил, что многие киевляне, перенесшие коронавирус, вынуждены потом лечиться еще и от последствий инфекции.
По словам мэра, COVID-19 вызывает такие осложнения:
- поражение сосудистых систем органов человека (самое распространенное),
- сердечная недостаточность,
- инфаркты и инсульты,
- ухудшается работа щитовидной и поджелудочной желез - как следствие - тахикардия, отеки, слабость, у некоторых людей - выпадение волос,
- может развиваться или осложняться течение сахарного диабета,
- снижается слух,
- страдает дыхательная система - легкие,
- поражение сосудов почек приводит к развитию почечной недостаточности.
"Восстановление организма после коронавируса происходит не так быстро и не так просто. Особенно сейчас, когда усложнилось течение болезни, а вирус стал более агрессивным", - отметил Кличко.
Также Виталий Кличко предупредил киевлян об ограничениях, которые будут введены на Пасху и майские праздники в столице.