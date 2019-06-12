За волосы - и вперед! В Запорожье льготница потерпала от жестоких издевок маршрутчика

Маршрутчик выталкивал льготницу за волосы в Запорожье (фото: коллаж РБК-Украина)

Агрессивный маршрутчик пытался вышвырнуть девушку из автобуса, хватаясь за волосы

На днях в Запорожье произошел крайне неприятный инцидент: водитель маршрутки в попытках выгнать пассажирку хватал ее за волосы и всячески выталкивал из салона. Соответствующее видео опубликовали в Instagram-аккаунте its_zp

На ролике видно, как в маршрутка №23 идет борьба. Очевидцы утверждают, что водитель автобуса пытался выгнать пассажирку, которая хотела воспользоваться льготным проездом.

"На 23 маршруте разговор с льготниками короткий! Не платишь - за волосы и вперёд!", - указано в сообщении.

Маршрутчик выталкивал льготницу за волосы в Запорожье (видео: instagram.com/its_zp)

Подписчики неоднозначно отреагировали на увиденное. Некоторые обратили отдельное внимание на безразличие людей, в частности на того, кто снимал видео вместо того, чтобы помочь:

Стоит и снимает вместо того, чтобы угомонить водилу.

За 6 грн готов на всё, фу, ужас. Подавитесь, водители.

Заявление. Все споры потом, что бы там ни было. Заявление за рукоприкладство. И так, если каждый делать будет, возможно, больше нельзя будет у нас в стране безнаказанно оттаскивать человека за волосы.

Совсем уже обнаглели! Никакого уважения!

Маршрутчик выталкивал льготницу за волосы в Запорожье (видео: instagram.com/its_zp)

Напомним, что в Харькове маршрутчик выгнал мать с детьми из-за личной неприязни.

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