ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

За волосы - и вперед! В Запорожье льготница потерпала от жестоких издевок маршрутчика

STYLERЖизнь    12.06.2019 - 15:15
За волосы - и вперед! В Запорожье льготница потерпала от жестоких издевок маршрутчика
Маршрутчик выталкивал льготницу за волосы в Запорожье (фото: коллаж РБК-Украина)

Агрессивный маршрутчик пытался вышвырнуть девушку из автобуса, хватаясь за волосы

На днях в Запорожье произошел крайне неприятный инцидент: водитель маршрутки в попытках выгнать пассажирку хватал ее за волосы и всячески выталкивал из салона. Соответствующее видео опубликовали в Instagram-аккаунте its_zp

На ролике видно, как в маршрутка №23 идет борьба. Очевидцы утверждают, что водитель автобуса пытался выгнать пассажирку, которая хотела воспользоваться льготным проездом.

"На 23 маршруте разговор с льготниками короткий! Не платишь - за волосы и вперёд!", - указано в сообщении.

Маршрутчик выталкивал льготницу за волосы в Запорожье (видео: instagram.com/its_zp)

Подписчики неоднозначно отреагировали на увиденное. Некоторые обратили отдельное внимание на безразличие людей, в частности на того, кто снимал видео вместо того, чтобы помочь:

  • Стоит и снимает вместо того, чтобы угомонить водилу.
  • За 6 грн готов на всё, фу, ужас. Подавитесь, водители.
  • Заявление. Все споры потом, что бы там ни было. Заявление за рукоприкладство. И так, если каждый делать будет, возможно, больше нельзя будет у нас в стране безнаказанно оттаскивать человека за волосы.
  • Совсем уже обнаглели! Никакого уважения!

За волосы - и вперед! В Запорожье льготница потерпала от жестоких издевок маршрутчика

Маршрутчик выталкивал льготницу за волосы в Запорожье (видео: instagram.com/its_zp)

Напомним, что в Харькове маршрутчик выгнал мать с детьми из-за личной неприязни.

Ранее в Одессе маршрутчик издевался над беременной женщиной. Он специально сильно затормозил, чтобы она упала.

Ранее сообщалось, что под Днепром водитель маршрутки оскорбил мать воина АТО матерными словами.

Маршрутчик перевозил пассажиров без прав: что светит горе-водителю Плати или выходи: маршрутчик высадил ребенка из многодетной семьи
Новости Украины водители
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь