Был на волоске от смерти: принцу Гарри угрожали расправой

Коллаж РБК-Украина

Принц Гарри потерпал от угроз недоброжелателей

Принца Гарри хотели лишить жизни двое студентов. Так, в Великобритании 19-летний Майкл Шевчук и его сообщник попали в тюрьму за "поощрение терроризма" в социальных сетях. Об этом сообщает информационный портал Daily Mail.

Сообщается, что студенты из Польши публиковали в своем сообществе угрозы в адрес принца Гарри. Помощником Шевчука, который состоял в британском подразделении неонацистского дивизиона SonnenKrieg был 18-летний Оскар Данн-Кочоровский.

Данная американская группировка была признана террористической организацией, поскольку несет ответственность за убийство подростка-гея и нападение на синагогу в Филадельфии.

Под руководством Шевчука сообщество в соцсети Gab разместило фотографию принца Гарри, над которым нависла свастика с пистолетом, наведенным на его голову.

Фото: (GettyImages)

"Увидимся позже, предатель", - подписал снимок Майкл, решив тем самым показать свое пренебрежительное отношение. Парень осудил принца Сассекского за женитьбу на Меган Маркл, которая является дочерью афроамериканки и белого американца.

При обыске у Шевчука была обнаружена специфическая литература - "Руководство по сопротивлению белых", "Практическое руководство по стратегии и тактике революции", "Поваренная книга анархиста", а также антисемитские издания и "Руководство моджахеда - 2015", выпущенное сторонником ИГИЛ.

23 апреля Шевчук признал себя виновным в поощрении терроризма, распространении террористических публикаций и хранении соответствующих материалов. На данный момент парни находятся за решеткой. Приговор будет вынесен 17 июня.

Напомним, что принц Гарри попал в громкий скандал. Он разозлил журналистов тем, что лишил их 40-летней традиции, заявив, что не собирается рассказывать о рождении первенца публике.

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