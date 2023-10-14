"Волошину вручили повістку": чоловіка Трінчер "рознесли" за хайп на війні

Блогер Олександр Волошин, який вже неодноразово влаштовував хайпові постановки, знову опинився у центрі уваги. До чоловіка Анни Трінчер нібито прийшли з повісткою.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), відео з Волошиним з'явилося у багатьох пабліках, після чого мережа почала лютувати. Блогер отримав чимало критики за свій вчинок.
На відео, яке "віруситься" мережею, Волошин разом з друзями перебуває у себе в офісі. Туди раптово заходять озброєні чоловіки у формі. Їхні обличчя закриті, але з поведінки та слів невідомих стає зрозуміло, що вони намагаються видавати себе за працівників ТЦК.
Чоловіки кажуть, що вони мають вручити Волошину повістку. Сам він вдає, ніби перелякався, а потім йому кажуть вийти на вулицю та сісти у машину. Блогер, який під час зйомки ніби випадково майже завжди стоїть обличчям до камери, просить чоловіків показати йому документи. А вони вимагали, аби чоловік Трінчер сідав в автівку.
Відео публікується у соцмережах з провокативними написами на кшталт таких: "Волошину вручили повістку", "До Волошина прийшли з ТЦК", "Волошина силоміць запхали у машину".
Користувачі відео з Волошиним не оцінили. У мережі почалася нова хвиля хейту, коментатори пишуть, що блогер дарма жартує та хайпує на темі війни, повісток та працівників ТЦК.
Користувачі не підбирають слів та зазначають:
Блогер вже відреагував на скандальне відео в Instagram. Він побачив негативні коментарі від користувачів, але не став нічого пояснювати. Волошин каже, що спочатку йому потрібно "зібрати себе до купи", а вже потім він розкриє усю правду.
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