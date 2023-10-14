"Волошину вручили повістку": чоловіка Трінчер "рознесли" за хайп на війні

"Волошину вручили повістку" - з чого усе почалося

На відео, яке "віруситься" мережею, Волошин разом з друзями перебуває у себе в офісі. Туди раптово заходять озброєні чоловіки у формі. Їхні обличчя закриті, але з поведінки та слів невідомих стає зрозуміло, що вони намагаються видавати себе за працівників ТЦК.

Чоловіки кажуть, що вони мають вручити Волошину повістку. Сам він вдає, ніби перелякався, а потім йому кажуть вийти на вулицю та сісти у машину. Блогер, який під час зйомки ніби випадково майже завжди стоїть обличчям до камери, просить чоловіків показати йому документи. А вони вимагали, аби чоловік Трінчер сідав в автівку.

Відео публікується у соцмережах з провокативними написами на кшталт таких: "Волошину вручили повістку", "До Волошина прийшли з ТЦК", "Волошина силоміць запхали у машину".

Як реагує мережа

Користувачі відео з Волошиним не оцінили. У мережі почалася нова хвиля хейту, коментатори пишуть, що блогер дарма жартує та хайпує на темі війни, повісток та працівників ТЦК.

Користувачі не підбирають слів та зазначають:

"такий тупий хайп, що можуть і справжню вручити"

"тупа постанова, як і сам Волошин"

"ганьба Волошину, чого тільки не роблять для хайпу"

"ото циркач... Вже були відео, де він нібито у поліції ніч провів"

"100% постанова, потім буде щось типу подяка за допомогу ЗСУ і таке інше, це ж шоумен".

Думки користувачів мережі про нове відео з Волошиним (скріншоти)

Що про повістку каже сам Волошин

Блогер вже відреагував на скандальне відео в Instagram. Він побачив негативні коментарі від користувачів, але не став нічого пояснювати. Волошин каже, що спочатку йому потрібно "зібрати себе до купи", а вже потім він розкриє усю правду.

Волошин та його дружина Анна Трінчер (фото: instagram.com/voloshyn_xx)