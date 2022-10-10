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Волонтери "Української команди" у відповідь на російський терор відкрили новий збір на ЗСУ

Фото: волонтери "Української команди" у відповідь на російський терор відкрили новий збір на ЗСУ (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

У відповідь на масовану ракетну атаку волонтерський штаб "Українська команда" відкрив новий збір на потреби захисників, які пішли в контрнаступ.

Про це йдеться на сайті штабу.

"Помстимося за Україну! Влаштуємо ворогам пекло! Терміновий збір! Забезпечуємо наших бійців теплом! Збираємо на хотпаки та інші засоби обігріву для захисників, які пішли у контрнаступ. Зігрій своїх, щоб вороги палали", - йдеться у повідомленні.

Помститися за Україну, долучившись до збору, можна за посиланням.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 10 жовтня російські окупанти завдали масового ракетного удару по Україні.

Більш детально про подію можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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