Волонтери "Української команди" національний збір на дрони

"Наші захисники використовують дрони, оснащені системою скидання боєприпасів. Враховуючи, що рф планує мобілізувати 300 тисяч осіб, ми передбачаємо аншлаг на концерті в улюбленого виконавця росіян Іосіфа Кобзона", - зазначив керівник штабу Артур Палатний.

За його словами, один дрон "може забезпечити "квитками" на концерт Кобзона у вигляді мін та снарядів від 3 до 10 російських військових за один виліт".

Долучитися до збору можна за посиланням.

Як відомо, радянський і російський співак Іосіф Кобзон, який підтримував російську агресію проти України, помер у 2018 році.