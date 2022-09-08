Волонтер срочно просит помочь ВСУ: нужны квадрокоптеры

Украинские военные на фронте нуждаются в нашей помощи. Для бойцов необходимо приобрести два квадрокоптера.
Срочный сбор средств объявила волонтер Наталья Юсупова.
"Прошу поздравить наших разведчиков с праздником и помочь собрать деньги еще на два квадрокоптера. У меня тысячи подписчиков и друзей, если каждый человек перечислит 10-50-100 грн, мы быстро соберем!! Уже на один дрон собрали!!" - написала Юсупова.
Пайпал
pp@nataliiayusupova.name.
5168752017223390 приват, Юсупова Наталия Августа
4149499374344032 приват, Юсупова
5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta
IBAN UA753220010000026204306753142
Напомним, что Залужный озвучил задачу ВСУ на 2023 год.
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