Волонтер рассказала, какая ситуация с COVID-19 в Одессе: места в реанимации закончились

"В опорных больницах реанимационные места закончились пару дней назад. Реаниматологов больше не стало, а койки в такое отделение просто не поставишь. Ковидных стационаров в городе у нас сейчас всего 4 на город и область. Остальные не получили еще ковидные пакеты. В Пятой еще 100 мест с хвостиком. Но на Троицкой сегодня одной пациентке искали место час", - рассказала Катерина.

По словам волонтера, в инфекционной больнице Одессы по состоянию на 8 вечера вчера, 26 сентября, женских мест нет. Лечение приходится оплачивать самостоятельно, государство не выделяет больницам достаточного финансирования.

"Не надейтесь, что вы будете лечиться бесплатно. Случаев, когда пишут списки медикаментов уже просто вагон и тележка. Финансирование не хватает. Ну и человеческий фактор некоторых сотрудников больниц тоже есть отдельные персонажи просто теряют связь с реальностью (пишут списки на все). В протокол внесли "Ремдисивир". А вот купить забыли. Флакон стоит 3200 грн. В протоколе он. И врачи его пишут родственникам. Короче дежавю 2020-2021 годов", - сообщила волонтер.

Кстати, среди заболевших есть и вакцинированные пациенты. Также много пожилых людей, по которым "бьет" новый штамм.

"Есть проблема позднего обращения. Неделя сбиваем температуру 39, на 10 день в реанимации с поражением 80 процентов. (38 лет). Старики еще более склонны к такому" лечению". И попадая в стационар потом родственники "кивают "на врачей, мол, не лечили. Очень жаль пожилых людей. Очень. Устроить всех невозможно. Мест для всех в инфекционке не хватит. Она не резиновая. Когда откроют ковидные отделения в других стационарах города неизвестно ", - сообщила волонтер.