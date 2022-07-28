Волонтер объявила срочный набор на дрон для ВСУ: военные ждут

"Надо собрать 400 тыс., уже есть 117 тыс. Давайте вместе соберем на очень важный дрон, ребята ждут и каждый день спрашивают! Они под нескончаемым огнем врага! Каждый день погибшие и раненые. Прошу, кто сколько может, каждая копейка, это помощь. Сделайте репост", - написала Юсупова.

Военным на фронте нужен дрон (фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

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