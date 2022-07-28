UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Волонтер объявила срочный набор на дрон для ВСУ: военные ждут

Открыт сбор средств на помощь военным (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Военные на передовой срочно нуждаются в дроне. Сейчас собрано 117 тысяч гривен, а нужно 400.

О срочном сборе средств объявила волонтер Наталия Юсупова.

"Надо собрать 400 тыс., уже есть 117 тыс. Давайте вместе соберем на очень важный дрон, ребята ждут и каждый день спрашивают! Они под нескончаемым огнем врага! Каждый день погибшие и раненые. Прошу, кто сколько может, каждая копейка, это помощь. Сделайте репост", - написала Юсупова.

Военным на фронте нужен дрон (фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Реквизиты для помощи

Пайпал

pp@nataliiayusupova.name.

5168752017223390 Приват, Юсупова Наталия Августа

4149499374344032 Приват

4441111447002464 Монобанк,

5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta

Как мы ранее писали, Сергей Притула признался, откуда берет деньги на зарплаты волонтерам.

Читайте также, для помощи украинским военным проведут онлайн-забеги.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины