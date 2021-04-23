Волонтер объяснила правила выписки пациентов после COVID-19: врачи вас просто дурят

Известный волонтер Леся Литвинова объяснила украинцам, в каких случаях врачи могут выписать пациента с низкой сатурацией после лечения коронавируса. Она предупредила, что все проблемы, которые могут начаться дома, лягут исключительно на плечи самого пациента и его родных.
Об этом Леся Литвинова написала на своей странице в Facebook и составила памятку для родственников пациентов.
Она описала ситуацию с одним из пациентов после коронавируса, которого врач хотел выписать домой с сатурацией 69. При этом медик дал номер телефона волонтера и посоветовал там взять концентратор, чтобы продолжить лечение дома. Однако врач не объяснил родственникам, что с такими показателями выписывать из лечебного учреждения могут только с согласия пациента и если случится отключение электрики дома, то он может просто не выжить.
Литвинова составила памятку для пациентов с коронавирусом и его родственников, чтобы они знали свои права в таких ситуациях.
Пациента, который не держит самостоятельно сатурацию выше 92, выписать могут только с согласия пациента или родственников.
Когда доктор говорит, что COVID-19 у пациента больше нет и держать его в больнице не имеют права – вас вводят в заблуждение, мягко говоря. Куда девать пациента с низкой сатурацией – проблема больницы, а не родственников. Переводить в другое отделение, перевозить в другую больницу – неважно. Этим должна заниматься больница. До тех пор, пока вы не согласились забрать человека домой, он находится под их юридической ответственностью.
Если вы все-таки решили забрать человека домой, то вы должны понимать, что концентратор – не панацея. Вы должны четко распланировать, что будете делать, если отключат свет, сломается аппарат, пациенту станет хуже. И только в том случае, если абсолютно уверены, что жизни ничего не угрожает – забирать его домой.
Не все пациенты выписываются домой потому что им стало легче. Некоторых выписывают, чтобы не портить статистику смертности по больнице. Если вам пытаются отдать тяжелобольного родственника – вы должны понимать, к чему готовиться. Многие забирают членов семей, чтобы провести с ними последние дни их жизни. Вы должны понимать, что делаете.
Если вы не готовы забирать такого пациента домой – больница должна перевести его в хоспис. И этим должны заниматься опять-таки не вы.
Телефон горячей линии НСЖУ – 1677. Звонок с жалобой сильно помогает. Телефон полиции 102. Звонок с просьбой принять заявление о том, что больница оставляет человека в ситуации, угрожающей жизни, помогает еще лучше.