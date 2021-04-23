Волонтер объяснила правила выписки пациентов после COVID-19: врачи вас просто дурят

Известный волонтер Леся Литвинова объяснила украинцам, в каких случаях врачи могут выписать пациента с низкой сатурацией после лечения коронавируса. Она предупредила, что все проблемы, которые могут начаться дома, лягут исключительно на плечи самого пациента и его родных.

Об этом Леся Литвинова написала на своей странице в Facebook и составила памятку для родственников пациентов.

Она описала ситуацию с одним из пациентов после коронавируса, которого врач хотел выписать домой с сатурацией 69. При этом медик дал номер телефона волонтера и посоветовал там взять концентратор, чтобы продолжить лечение дома. Однако врач не объяснил родственникам, что с такими показателями выписывать из лечебного учреждения могут только с согласия пациента и если случится отключение электрики дома, то он может просто не выжить.

Литвинова составила памятку для пациентов с коронавирусом и его родственников, чтобы они знали свои права в таких ситуациях.