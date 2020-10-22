Волны самоубийств из-за COVID-19 нам не избежать: киевский медик о суицидах в столице

Киев всколыхнула волна самоубийств людей, у которых был диагностирован коронавирус. Все они выбрасывались из окна больниц, таким образом не оставляя себе ни единого шанса на жизнь. Состояние этих людей не было критическим. В основном это были пожилые люди: 68-летний мужчина, 60-летняя женщина и еще двое мужчин.

Заместитель главного врача больницы №8 Богдан Ленень рассказал про случай суицида 68-летнего пациента, которій лежал в их больнице.

"Его состояние не было критическим. Мужчина получал у нас лечение, лежал в палате с еще одним пациентом. Дней через 5-6 его бы мы уже выписали. Но примерно в 9:30 часов 20 октября он взял и выпрыгнул с 4 этажа. Спасти его не смогли. Сейчас в причинах разбирается полиция", - рассказал медик "Обозревателю".

В Александровской больнице выбросилась из окна 60-летняя пациентка. Она скончалась в реанимации и ее не удалось спасти. А месяц ранее трагедия произошла в Киевской больнице №4, которая является опорной для лечения COVID-19. Там с разницей в один день из окна центрального корпуса выбросились двое мужчин 68 и 43 лет. Они умерли в реанимации.

Кстати, в Харькове из окна собственной квартиры шагнул педиатр. До смерти он переболел коронавирусом, но благополучно выздоровел. У него осталась семья.

Медики убеждены - коронавирусная инфекция поражает мозг и у людей происходят необратимые изменения в психике.

"Коронавирусная инфекция вызывает поражение всех органов. Потому что основной элемент агрессии – внутренняя выстилка сосудов. Это называется эндотелии. Сосуды у нас есть везде. В голове, мозгу, легких, сердце, почках, печени, желудочно-кишечном тракте. Сам по себе вирус их не поражает. Но он вызывает реакцию иммунной системы у пациентов, у которых организм не может локализовать вирус в носоглотке", – рассказал заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Харьковской медакадемии последипломного образования Владимир Корсунов.

По словам профессора, у пациентов с коронавирусом возникают суицидальные мысли. Они думают наглотаться таблеток либо выпрыгнуть из окна.

Как мы писали ранее, в Киеве в больницах для пациентов с COVID-19 произошли два самоубийства за неделю.