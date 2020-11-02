Волна самоубийств после коронавируса: специалист раскрыла главные причины

В Украине прокатилась волна самоубийств, которые были связаны с пандемией коронавируса. Жертвами стали люди, которые проходили лечение в разных больницах в нескольких городах, а также есть несколько инцидентов с врачами. Как объясняет специалист, такое суицидальное поведение связано с психологической реакцией на пандемию, а также с так называемым "постковидным" синдромом.

Как объяснила кандидат психологических наук, медицинский психолог, эксперт по психологической безопасности Наталия Бугаева, такая печальная тенденция фиксируется не только в Украине, но во многих странах мира. Причины она назвала в комментарии для издания УНН.

"В зарубежных медицинских изданиях активно обсуждается тема роста числа суицидов среди людей, перенесших COVID-19, и анализируются психические и неврологические нарушения вследствие влияний коронавируса на организм и психику человека, имеющие потенциально серьезные и долгосрочные последствия. Глубоко ошибочным является мнение ряда специалистов о том, что суицид при заболевании коронавирусной инфекцией совершают исключительно психически нездоровые люди, или те, что имеют суицидальные наклонности. Суицидальное поведение при COVID-19 обусловливается психологической реакцией на пандемию, психическими нарушениями у пациентов, заболевших COVID-19 (SARS-CoV-2 проникает в нервную систему и головной мозг), а также постковидным синдромом, который включает отсроченные последствия для организма человека, его нервной системы и психики", - рассказала специалист.

Она добавила, что развитию психических нарушений способствуют также информационный стресс, длительные социальные ограничения, одиночество, утрата работы, финансовые проблемы, боязнь заразить близких, депрессия, бессонница и даже отсутствие эффективных лекарств и вакцины от COVID-19.

"По свидетельствам медицинского персонала лечебных учреждений, некоторые пациенты с COVID-19 пытаются покончить с собой, наглотавшись таблеток, а измученные изнуряющей болезнью, снимают ночью кислородные маски или выдёргивают трубки подключения к аппарату ИВЛ, чтобы прекратить страдания и умереть. Причинами суицида пациентов инфекционных отделений медицинских заведений, предназначенных для лечения больных COVID-19, могут быть психические и неврологические расстройства: психозы, спровоцированные гипоксией, интоксикацией, возникновением микротромбозов и другое, стресс, вызванный переживаниями в палатах интенсивной терапии и реанимации, финансовые проблемы, не позволяющие оплачивать лечение, отсутствие поддержки со стороны близких, страх умереть в одиночестве". – добавила Бугаева.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине прошла волна суицидов в больницах для COVID-пациентов.

А также рассказывали о том, что в Днепре из-за болезни застрелился известный доктор.