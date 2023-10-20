На Волині жінці видалили 20-кілограмову ракову пухлину: вражаюча історія

Як виявили пухлину

Пацієнтка близько пів року тому запідозрила проблему, коли почала швидко набирати вагу. Тест на вагітність виявився негативним, а родичі заспокоювали, що це така конституція тіла, яка передалася у спадок. Мовляв, мама теж не худорлява.

"Попри й так невисоку вагу, жінка сіла на дієту, і начебто худла, а живіт розростався. І вперше за 10 років усе ж звернулася до гінеколога. На УЗД виявили пухлину, жінці діагностували рак яєчників", - йдеться в повідомленні.

Медики кажуть, що 20-кілограмова пухлина розмірами 40х27х25 см могла тріснути і спровокувати сильну кровотечу. Через велику втрату крові жінка могла б померти.

До того ж існувала велика загроза ураження інших органів, і врятувати пацієнтку було б значно важче. Тому жінці невідкладно провели операцію тривалістю у дві години.

Що показала гістологія

Гістологія підтвердила рак - першу А стадію захворювання. Інших розростань медики навколо не виявили, однак взяли необхідну кількість біопсій, щоб остаточно зрозуміти ступінь ураження. Від цього залежатиме подальше лікування пацієнтки.

Зараз стан жінки задовільний, вона перебуває в онкоцентрі до отримання всіх результатів обстежень.

"Це той випадок, коли дуже важливо вчасно звертатися по допомогу навіть за найменших сумнівів у своєму здоров’ї, щоби не затягувати до подібних ситуацій. Адже жінка повинна проходити обстеження в гінеколога щороку", - наголосили медики.

На Волині жінці видалили 20-кілограмову пухлину (фото: facebook.com/office.vok)