UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На Волині жінці видалили 20-кілограмову ракову пухлину: вражаюча історія

На Волині медики видалили 20-кілограмову пухлину (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Волинській області хірурги видалили пацієнтці ракову пухлину завважки до 20 кг. Жінка звернулася до гінеколога вперше за 10 років лише тоді, коли раптово почав розростатися живіт.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост Волинської обласної клінічної лікарні у Facebook.

Як виявили пухлину

Пацієнтка близько пів року тому запідозрила проблему, коли почала швидко набирати вагу. Тест на вагітність виявився негативним, а родичі заспокоювали, що це така конституція тіла, яка передалася у спадок. Мовляв, мама теж не худорлява.

"Попри й так невисоку вагу, жінка сіла на дієту, і начебто худла, а живіт розростався. І вперше за 10 років усе ж звернулася до гінеколога. На УЗД виявили пухлину, жінці діагностували рак яєчників", - йдеться в повідомленні.

Медики кажуть, що 20-кілограмова пухлина розмірами 40х27х25 см могла тріснути і спровокувати сильну кровотечу. Через велику втрату крові жінка могла б померти.

До того ж існувала велика загроза ураження інших органів, і врятувати пацієнтку було б значно важче. Тому жінці невідкладно провели операцію тривалістю у дві години.

Що показала гістологія

Гістологія підтвердила рак - першу А стадію захворювання. Інших розростань медики навколо не виявили, однак взяли необхідну кількість біопсій, щоб остаточно зрозуміти ступінь ураження. Від цього залежатиме подальше лікування пацієнтки.

Зараз стан жінки задовільний, вона перебуває в онкоцентрі до отримання всіх результатів обстежень.

"Це той випадок, коли дуже важливо вчасно звертатися по допомогу навіть за найменших сумнівів у своєму здоров’ї, щоби не затягувати до подібних ситуацій. Адже жінка повинна проходити обстеження в гінеколога щороку", - наголосили медики.

На Волині жінці видалили 20-кілограмову пухлину (фото: facebook.com/office.vok)

Раніше ми повідомляли, що у Львові за допомогою 3D-пластики відновили обличчя жінці.

Також ми писали, що вчительці видалили пухлину вагою 13 кілограмів.

Читайте РБК-Україна в Google News
лікарі