Воины ВСУ подняли украинский флаг на блиндаж оккупантов: у "ДНРовцев" паника (видео)

На кадрах мужчина из оккупированной Горловки признается, что боевики "ДНР" находятся в подавленном состоянии, так как их вылазка к позициям украинских военных с целью провести разведку боем окончилась полным фиаско.

Также блогер из "республики" с изумлением рассказывает на видео, что воины ВСУ незаметно для "ДНРовцев" подошли к их блиндажу и повесили на него национальный стяг. При этом, по его словам, боевики в это время находились на своих позициях, "вообще никто не спал, никто не зевал. Ни гранату "укропы" не забросили в блиндаж, ни фига".

"Представьте, "укропы" показали, какие они сильные. Представьте, какое у них сейчас внутри мужество, сила, что они пацанов наших не тронули, а к ним подкрались, представьте, на позицию! Это очень крутые пацаны, я так понимаю. Они подкрались, привязали им на блиндаж флаг украинский, и ушли, никого не тронули. Это они показали свою силу, чтобы наши боялись", - говорит сторонник "ДНРовцев".

Веселкин отметил, что данный ролик с рассказом "новоросса" ему отправили друзья из Горловки. Запись была выложена в сеть поздно вечером 3 марта.

Видео: Пропагандист "ДНР" рассказал, как украинские военные повесили флаг на позициях боевиков