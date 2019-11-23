Военный спас собаку от чиновника-живодера: что решили в полиции (видео)

Под Хмельницким чиновник привязал собаку к машине и волочил животное по дороге полтора километра - инцидент произошел в селе Кузьмин Красиловского района и шокировал и возмутил общественность. Пес выжил благодаря военному, который стал свидетелем происшествия, остановил авто директора Госархива области Владимира Байдича и вызвал правоохранителей. За это старшему сержанту ВСУ Александру Зорину с женой объявили благодарности и вручили часы, передали в управлении коммуникаций Нацполиции.

В отношении чиновника было начато уголовное производство по факту жестокого обращения с животными. Правонарушение задокументировала следственно-оперативная группа.

Сам директор архива в свое оправдание заявил, что решил проучить собаку по кличке Барсик за то, что животное укусило его пожилую маму. За подобный метод "мести" чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы.

Под Хмельницким чиновник издевался над псом (Фото: коллаж РБК-Украина)

"Изверг был временно задержан и его преступление был задокументирован сотрудниками полиции. Сейчас покалеченный Барсик вместе с хмельницкими волонтерами и следователем полиции находится в городе Харьков в экспертном учреждении для установления степени тяжести нанесенных ему живодером травм... Если прокуратура признает, что это преступление квалифицируется по части третьей статьи 299 УК - жестокое обращение с животным совершено с особой жестокостью, то Байдич В.Г. может получить от 5 до 8 лет лишения свободы. В том случае, если только по первой части - он получит или арест до 6 месяцев, или условный срок до 3-х лет", - рассказал замглавы МВД Антон Геращенко в своем Facebook.

Видео: Под Хмельницким чиновник-живодер издевался над собакой

В полиции рассказали, что поступок военнослужащего, который бросился на помощь псу, прикованному цепью к легковушке, никого не оставил равнодушным.

Глава НПУ Игорь Клименко встретился с военным и его женой, которая также помогала спасти пса.

Военный спас собаку от чиновника-живодера (Фото: npu.gov.ua)

"Спасибо вам за человечность и милосердие. Я думаю, что все граждане Украины должны брать с вас пример, ведь только вместе мы сможем побороть несправедливость и жестокость", - отметил шеф Нацполиции.

Видео: В полиции наградили военного, который спас собаку от чиновника-живодера