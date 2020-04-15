Военные раскрыли правду о происхождении коронавируса

Выяснилась правда о происхождении коронавируса
Коронавирус COVID-19 скорее всего имеет природное происхождение. К этому выводу пришли военные из США.
Такое заявление сделали в Пентагоне. Во вторник, 14 апреля, генерал Марк Милли, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США выступил с отчетом разведки на брифинге.
Милли говорит, что эти заключения пока не окончательные, но большинство фактов и свидетельств говорит о том, что COVID-19 имеет естественное происхождение.
"Тем не менее, наверняка мы не знаем", - добавил генерал.
Генерал Марк Милли
США, как страна наиболее пострадавшая от коронавируса (больше 600 заболевших), проявляет большой интерес - и в разведке это не скрывают - к вопросу о происхождении штамма этого вируса.
"Что касается вопроса о лаборатории... Было много слухов и предположений в различных СМИ, блогах и так далее. Вас не должно удивлять, что у нас был к этому большой интерес. У нас было много разведывательной информации, на это был брошен пристальный взгляд", - сказал Милли.
Отметим, что большинство ученых также склоняются к тому, что вирус возник в результате природной мутации, а не выведен лабораторно.
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