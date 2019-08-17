В водоеме Киева обнаружили расчлененное тело женщины: подробности жуткого убийства

В Киеве на Русановке было найдено расчлененное тело. Есть предположение, что труп принадлежит Ирине Клипковой, которая пропала 13 августа в 23:20. Об этом информирует сосед Сергея, передает "24 канал".

"Ирина исчезла, и сегодня ее друзья пошли прогуляться и одновременно посмотреть, есть ли где-то какие-то следы. Последний раз ее видели на улице Энтузиастов, 37 - она там гуляла. И они увидели какой-то пакет, а рассказала им о нем женщина, гулявшая с ребенком. Итак, достали его, разорвали, а там что-то непонятное. Набрали меня, а вместе со мной шли еще три бойца Нацгвардии, и мы прибыли на место. Посмотрел и говорю, что это точно не является мясом животного. И потом мы нашли еще несколько пакетов, которые плавали", - рассказал знакомый погибшей.

В водоеме Киева обнаружили расчлененное тело женщины (фото: facebook.com/KyivOperativ)

В одном из мешков обнаружили руку, на которой были кольца, похожие на те, которые носила исчезнувшая. На данный момент злоумышленник задержан. Отмечается, что подозреваемый был знаком с Ириной около 15 лет.

В водоеме Киева обнаружили расчлененное тело женщины (фото: facebook.com/Алексей Опарин)

Мотив преступления мужчина назвать не смог, отметив, что отношения между Ириной и подозреваемым были хорошие. Вместе с тем Сергей говорит, что подозреваемый любил выпивать и часто становился агрессивным. Он также мог знать, как расчленить человека, поскольку является ветеринаром.

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