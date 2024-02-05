Українцям розповіли про поширену причину ДТП: водії повинні дотримуватись цього правила

Що таке безпечна дистанція

Безпечна дистанція - відстань до транспортного засобу, що рухається попереду тією ж смугою, яка у разі його раптового гальмування або зупинки дасть можливість водієві транспортного засобу, що рухається позаду, запобігти зіткненню без здійснення будь-якого маневру.

Безпечний інтервал - відстань між боковими частинами транспортних засобів, що рухаються, або між ними та іншими об’єктами, за якої гарантована безпека дорожнього руху.

Важливо пам'ятати, що згідно з п. 13.1. ПДР водій залежно від швидкості руху, дорожньої обстановки, особливостей вантажу, що перевозиться, і стану транспортного засобу повинен дотримуватися безпечної дистанції та безпечного інтервалу.

Безпечна дистанція може бути різною, залежно від погодних умов та місця, де ви їдете. Рекомендується розраховувати дистанцію, як швидкість розділена на 2. Наприклад, при їзді трасою за умови сухого дорожнього покриття, при швидкості 60 км/год, безпечна дистанція складе 30 м.

До того ж необхідно пам'ятати, що використання мобільного телефону під час водіння - одне з основних причин відволікання водіїв. Щоб уникнути аварій, потрібно використовувати навушники або систему гучного зв'язку в автомобілі.

Особливо уникайте писання текстових повідомлень, адже це повністю відвертає увагу від дороги.

Коли найчастіше виникають ДТП

За даними поліції, за 12 місяців минулого року в столиці сталось 1894 ДТП з постраждалими. В результаті 103 людина загинула та ще 2133 - отримали травми різного ступеня тяжкості.

Найчастіше автопригоди з постраждалими відбулися у п'ятницю.

Пік аварійності припадає на 17-ту годину - в цей час було скоєно 8,2% від усіх ДТП.

Основними причинами автопригод з постраждалими є:

порушення правил маневрування (40%)

перевищення безпечної швидкості (15%)

порушення правил проїзду пішохідних переходів (14%)

перехід проїзної частини у невстановленому місці (9%)

недотримання безпечної дистанції (8%)

порушення правил проїзду перехресть (4%)

Зокрема, тільки в столиці зареєстровано 803 ДТП саме через перебування водія у нетверезому стані.