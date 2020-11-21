Водителям с COVID-19 рассказали, с какими симптомами нельзя садиться за руль

Больным коронавирусом с определенными симптомами нельзя садиться за руль, так как они могут представлять большую опасность как для себя, так и для других граждан и участников дорожного движения.

Врач-невропатолог Алексей Пелепейченко рассказал о рисках при вождении с COVID-19 и дал советы автомобилистам. Об этом передает "Украина 24".

Среди опасных симптомов для водителей с коронавирусной болезнью медик выделил: повышение температуры, головную боль, общую слабость, сонливость, нарушение сна.

Если такие есть у зараженного, то садиться за руль категорически запрещается, подчеркивает врач.

Дело в том, что в противном случае это способно привести к обморочному состоянию, снижению скорости реакции и принятию решений - даже если нет подтверждения на COVID-19, но есть насморк, слабость, снижение давления.

"Это связано с тем, что у нас нет культуры вождения и культуры болезни, не умеют болеть, относиться с уважением к своим симптомам", - отметил врач.

Также он рассказал, что у пациентов после перенесенной вирусной инфекции, включая коронавирус, имеются выраженные признаки астении, общей слабости, снижения работоспособности. Все это отражается на быстроте принятия решений.

"Если к нам обращаются такие пациенты, мы не проводим профосмотр, но можем дать советы, как улучшить самочувствие, стоит ли садиться за руль. Также есть много других заболеваний, при которых нельзя садиться за руль. Также есть препараты, способные замедлить скорость реакции, поэтому перед приемом таких препаратов нужно внимательно читать инструкцию", - добавил врач.

Напомним, недавно в центре Киева на Майдане произошло смертельное ДТП по вине 66-летнего мужчины, который ехал в джипе с кардиологического центра и ему вдруг стало плохо за рулем - водитель потерял сознание и на большой скорости влетел в пешеходов.

Ранее мы писали о том, что водителям рассказали, почему не нужно вешать маску на зеркало авто.