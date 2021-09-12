Водителям рассказали, как правильно ездить осенью: эти советы помогут избежать ДТП

Передвигаться на автомобиле осенью во время падения листвы и дождей нужно осторожно и соблюдать все правила безопасности.

Опавшие листья на дороге могут сильно ухудшить сцепление автомобиля с дорогой, поэтому такие участки дороги нужно проезжать очень осторожно, без высоких скоростей и резкого торможения.

Во время дождя дорога становится скользкой, так как на проезжей части образовывается водяная пленка. Нельзя в такие периоды совершать резкие маневры и экстренно тормозить. Не стоит и превышать скоростные режимы, а желательно – сбрасывать скорость до минимума. Тормозить в такую погоду нужно плавно и медленно.

Из-за резких перепадов температуры тоже могут возникнуть проблемы. Ночью температура может падать до 0 градусов, а днем снова прогреваться до +20 градусов. По ночам из-за низкой температуры и сильной влажности на дорогах может появиться очень тонкий слой льда, который увидеть весьма сложно.

Будьте осторожны, когда выезжаете на автомобиле рано утром и соблюдайте дистанцию в потоке машин. На скользкой дороге нужно обязательно придерживаться этого правила, чтобы успеть затормозить перед автомобилем, который едет впереди.

Как рекомендуют эксперты, не стоит набирать скорость на мокром асфальте, а перед поворотом всегда нужно замедляться. Особенно стоит быть осторожными на слепых участках дороги или в незнакомых местах.

Чтобы не потерять контроль над автомобилем, перед лужей нужно снизить скорость – это поможет колесам хорошо сцепиться с дорожным покрытием при попадании в воду.

Летнюю резину в начале осени менять необязательно на зимнюю – в период дождей она может быть удобна, так как в ней есть специальные водоотводные каналы.

Помните о том, что осенью темнеть на улицах начинает рано, а люди в это время только возвращаются домой и на улицах может быть живое и хаотичное движение. Снижайте скорость до 50-60 км/в час в таких районах городах.

Важно! С 1 октября вне населенных пунктов нужно будет ездить с включенными фарами. Стоит придерживаться этого правила и в городах во время дождя или тумана. Так не только вы будете лучше видеть дорогу, но и будете более заметными для других участников дорожного движения.

Перед выездом из дома всегда проверяйте прогноз погоды, чтобы быть готовыми к резкому изменению погодных условий.