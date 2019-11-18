Водителей заставляли съезжать: в Киеве из-за кортежа перекрыли улицы (видео)

В Киеве из-за кортежа, который двигался в направлении от аэропорта "Борисполь", перекрыли главную улицу Дарницкого района, которая соединяет Правый и Левый берег - проспект Николая Бажана. Кроме того, была закрыта Днепровская набережная.

Об этом в сети пишут автомобилисты, ставшие очевидцами пробки на проспекте на Позняках.

Юрист Юрий Шеремет пишет, что 17 ноября автомобилистов заставляли съезжать и продолжать движение по прилегающим улицам, чтобы весь проспект был чистым.

"Надо отдать должное полицейским, которые похоже сами понимали абсурдность ситуации и тем, кто возмущался и не хотел съезжать, просто предлагали стоять с "аварийкой" на повороте, пока их величество не проедут", - пишет Шеремет.

Адвокат пишет, что "чиновники на велосипедах" - это конечно же утопия для нашей страны, но подобные кортежи - это "цинизм с особой дерзостью".

В Киеве из-за кортежа перекрыли улицы (скрин: facebook.com/Юрий Шеремет)

Активист Александр Нойнец также опубликовал снимки, написав, что автомобилисты "приветствовали" кортеж "веселым гулом".

В Киеве из-за кортежа перекрыли улицы (фото: facebook.com/Alex Noinets)

Многие пользователи сразу же поспешили приписать кортеж Владимиру Зеленскому. Но выяснилось, что такие меры были нужны для проезда главы Сейма Литовской республики Виктораса Пранцкетиса, который прибыл в Киев с официальным визитом.

В Киеве из-за кортежа перекрыли улицы (видео: facebook.com/yuliya.pazenko)