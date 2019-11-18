ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Водителей заставляли съезжать: в Киеве из-за кортежа перекрыли улицы (видео)

STYLERЖизнь    18.11.2019 - 12:31
Водителей заставляли съезжать: в Киеве из-за кортежа перекрыли улицы (видео)
В Киеве из-за кортежа перекрыли улицы (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве из-за проезда кортежа образовались пробки

В Киеве из-за кортежа, который двигался в направлении от аэропорта "Борисполь", перекрыли главную улицу Дарницкого района, которая соединяет Правый и Левый берег - проспект Николая Бажана. Кроме того, была закрыта Днепровская набережная.

Об этом в сети пишут автомобилисты, ставшие очевидцами пробки на проспекте на Позняках.

Юрист Юрий Шеремет пишет, что 17 ноября автомобилистов заставляли съезжать и продолжать движение по прилегающим улицам, чтобы весь проспект был чистым.

"Надо отдать должное полицейским, которые похоже сами понимали абсурдность ситуации и тем, кто возмущался и не хотел съезжать, просто предлагали стоять с "аварийкой" на повороте, пока их величество не проедут", - пишет Шеремет.

Адвокат пишет, что "чиновники на велосипедах" - это конечно же утопия для нашей страны, но подобные кортежи - это "цинизм с особой дерзостью".

Водителей заставляли съезжать: в Киеве из-за кортежа перекрыли улицы (видео)

В Киеве из-за кортежа перекрыли улицы (скрин: facebook.com/Юрий Шеремет)

Активист Александр Нойнец также опубликовал снимки, написав, что автомобилисты "приветствовали" кортеж "веселым гулом".

Водителей заставляли съезжать: в Киеве из-за кортежа перекрыли улицы (видео)

В Киеве из-за кортежа перекрыли улицы (фото: facebook.com/Alex Noinets)

Многие пользователи сразу же поспешили приписать кортеж Владимиру Зеленскому. Но выяснилось, что такие меры были нужны для проезда главы Сейма Литовской республики Виктораса Пранцкетиса, который прибыл в Киев с официальным визитом.

В Киеве из-за кортежа перекрыли улицы (видео: facebook.com/yuliya.pazenko)

За мной следят: украинская певица рассказала о соседстве с Зеленским Всегда много прикольных моментов: Зеленский ответил на упреки за кортежи (видео)
Новости Украины Кортеж
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь