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Водитель вылетел через лобовое стекло: появилось видео жуткого ДТП в Киеве


В Голосеевском районе во время аварии водитель вылетел из салона авто

В Киеве на улице Академика Заболотного произошло жуткое ДТП с участием двух авто - Mitsubishi и Audi. Вследствие дорожно-транспортное происшествия водитель Audi, который пренебрег ПДД, а именно - не пристегнулся ремнем безопасности, - вылетел из салона своего автомобиля через лобовое стекло. Момент аварии попал на видео и был опубликован работниками патрульной полиции Киева.

На видео четко виден момент столкновения двух автомобилей. Причины столкновения выясняют следователи.

Видео момента аварии на Академика Заболотного 24 июля 

Сообщается, что водитель Audi в результате ДТП получил телесные повреждения. Мужчина обратился за помощью к медикам, которые забрали его для тщательного осмотра в больницу. 

Водитель другого транспортного средства, к счастью, травм не получил и отделался легким испугом.

"Внимание стоит обратить на то, что водитель Mitsubishi был пристегнут ремнями безопасности, и это спасло его от получения травм, в отличие от другого водителя, который пренебрег этим правилом дорожного движения, в результате чего и получил травму", - говорится в подписи к видео.

Напомним, что несколько дней назад под Киевом произошло жуткое ДТП, которое унесло жизни троих пешеходов.

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