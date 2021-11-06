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Водитель сбил животное: как нужно действовать при таких ДТП

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Суббота 06 ноября 2021 11:52
Водитель сбил животное: как нужно действовать при таких ДТП Как действовать водителю при ДТП с животным (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

ДТП с крупными дикими животными в Украине происходят довольно редко. Однако на дорогу в любой момент может выбежать лось, чья-то собака, курица или другое животное. Каждый водитель должен знать, как правильно себя вести в такой ситуации.

Как действовать во время ДТП с животными - читайте в материале ниже.

Наезд или столкновение с животными на дороге – это тоже ДТП. Поэтому есть определенный алгоритм действий для водителя. Если столкновение произошло без травм, гибели людей, представителей фауны и повреждений авто – то это не ДТП и за него нет ответственности.

Категорически нельзя покидать место ДТП, независимо от того, какого размера животное вы сбили (лось, кошка, собака, курица).

Нужно установить знак аварийной остановки и вызвать полицию. Если водитель покинет место происшествия – ему грозит штраф и лишение прав.

Если есть пострадавшие люди – нужно вызвать скорую помощь. Трогать животное – нельзя и стоит оградить от столкновения с ним и других водителей.

На месте ДТП нужно собрать все доказательства и заручиться информацией свидетелей, если они были. Сделайте фото, поговорите с другими водителями или местными жителями. Стоит выяснить, кому принадлежит животное.

Часто в таком ДТП виноват не водитель, а животное, которое внезапно выскочило под колеса автомобиля. Если это было домашнее животное, то можно попытаться урегулировать конфликт с его владельцем мирно. Если собака была не на поводке, то в наезде будет виноват хозяин пса.

Если водитель не виноват в ДТП, то компенсацию платить он не обязан. Однако ему придется самостоятельно оплатить ремонт своего автомобиля.

Стоит также учесть пункт о диких животных при оформлении страховки. Не забудьте сообщить в страховую о ДТП.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине с 1 ноября изменились правила дорожного движения.

А также рассказывали о том, в каких случаях водитель за нарушение может получить лишь устное замечание.

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