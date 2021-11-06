Водитель сбил животное: как нужно действовать при таких ДТП

ДТП с крупными дикими животными в Украине происходят довольно редко. Однако на дорогу в любой момент может выбежать лось, чья-то собака, курица или другое животное. Каждый водитель должен знать, как правильно себя вести в такой ситуации.

Как действовать во время ДТП с животными - читайте в материале ниже.

Наезд или столкновение с животными на дороге – это тоже ДТП. Поэтому есть определенный алгоритм действий для водителя. Если столкновение произошло без травм, гибели людей, представителей фауны и повреждений авто – то это не ДТП и за него нет ответственности.

Категорически нельзя покидать место ДТП, независимо от того, какого размера животное вы сбили (лось, кошка, собака, курица).

Нужно установить знак аварийной остановки и вызвать полицию. Если водитель покинет место происшествия – ему грозит штраф и лишение прав.

Если есть пострадавшие люди – нужно вызвать скорую помощь. Трогать животное – нельзя и стоит оградить от столкновения с ним и других водителей.

На месте ДТП нужно собрать все доказательства и заручиться информацией свидетелей, если они были. Сделайте фото, поговорите с другими водителями или местными жителями. Стоит выяснить, кому принадлежит животное.

Часто в таком ДТП виноват не водитель, а животное, которое внезапно выскочило под колеса автомобиля. Если это было домашнее животное, то можно попытаться урегулировать конфликт с его владельцем мирно. Если собака была не на поводке, то в наезде будет виноват хозяин пса.

Если водитель не виноват в ДТП, то компенсацию платить он не обязан. Однако ему придется самостоятельно оплатить ремонт своего автомобиля.

Стоит также учесть пункт о диких животных при оформлении страховки. Не забудьте сообщить в страховую о ДТП.