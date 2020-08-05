Водитель маршрутки цинично обошелся с человеком с инвалидностью: не хочу обслуживать калек

В Днепре водитель маршрутки отличился циничной выходкой
В Днепре водитель маршрутки №136 отличился циничной выходкой. Он не захотел везти бесплатно по льготному удостоверению человека с инвалидностью, а потом закрыл двери и "прокатил" зажатого мужчину по улице. Об этом вопиющем инциденте сообщили на странице "12 квартал Днепра" в Facebook.
"Водитель 136 маршрутки не хотел брать инвалида по льготному, придавил дверями ему руку с тростью и ногу и начал ехать. На крик людей он остановился и открыл дверь, но когда инвалид вошел в маршрутку водитель сказал: "Я не хочу тебя обслуживать, калека", - сказано в сообщении на странице.
В комментариях украинцы выразили свой гнев и возмущение действиями водителя транспорта.
Как мы ранее писали, в маршрутке Днепра разгорелся языковой скандал между водителем и пассажиром.