Водитель маршрутки цинично обошелся с человеком с инвалидностью: не хочу обслуживать калек

В Днепре водитель маршрутки №136 отличился циничной выходкой. Он не захотел везти бесплатно по льготному удостоверению человека с инвалидностью, а потом закрыл двери и "прокатил" зажатого мужчину по улице. Об этом вопиющем инциденте сообщили на странице "12 квартал Днепра" в Facebook.

"Водитель 136 маршрутки не хотел брать инвалида по льготному, придавил дверями ему руку с тростью и ногу и начал ехать. На крик людей он остановился и открыл дверь, но когда инвалид вошел в маршрутку водитель сказал: "Я не хочу тебя обслуживать, калека", - сказано в сообщении на странице.

В Днепре водитель маршрутки унизил человека с инвалидностью (фото: facebook.com/groups)

В комментариях украинцы выразили свой гнев и возмущение действиями водителя транспорта.

Вот тварь, езжу этим маршрутом, попадется нагну.

Маршрутчики после изоляции по моему ку-ку х растеряли.

Человек никогда не почувствует боль другого, пока не окажется на его месте.

Это просто нет слов. Это не хамство и не беспредел, это полная деградация человека. Даже волки в своей стае охраняют слабых и больных. Вопрос, а кто тогда зверь?

Озверевший подонок, куда смотрит хозяин маршрута, если держит таких водителей, значит надо делать выводы, что он тоже беспредельщик.

Как мы ранее писали, в маршрутке Днепра разгорелся языковой скандал между водителем и пассажиром.