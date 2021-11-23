Водитель львовской маршрутки, который сбил монахиню и тянул тело 5 км, высказался о ДТП (видео)

Авария произошла рано утром в субботу, 20 ноября, в центре города на перекрестке улицы Дорошенко и проспекта Свободы. Тогда маршрутка № 138 с пассажирами внутри сбила монахинь "Згромадження Сестер Францішканки Родина Марії" 67-летнюю сестру Галину и 48-летнюю сестру Ольгу, которые направлялись на мессу.

Первую женщину после удара отбросило в сторону, и пострадавшая была госпитализирована в больницу с травмами головы.

Вторая женщина, Ольга Дуплеца, зацепилась одеждой за выступающие нижние части маршрутки, и ее тело было протащено по асфальту 5 километров - до конечной остановки на улице Джорджа Вашингтона.

Погибшая в результате ДТП монахиня Ольга (facebook.com/Katedra-Lwowska)

По словам маршрутчика Виктора Шебашинова, он не знал, что сбил пешеходов.

"Я ничего не видел, темно было… Думал, она поскользнулась и упала… Не хотел я этого, так получилось. Был дождь, темно было. Простите… Не хотел", - рассказал мужчина.

Маршрутчик рассказал, что понял, что случилось, лишь на конечной остановке на ул. Джорджа Вашингтона, когда приехали полицейские.

Маршрутчик, сбивший монахинь, в зале суда (фото: tvoemisto.tv)

"Было темно, и я на пешеходном переходе людей не видел. Думал, что она упала. Когда ехал, ничего не чувствовал. Когда приехал на конечную, то что-то было, я подумал, что это какой-то мешок. Когда полиция приехала, понял, что произошло", - говорит он.

Если вину маршрутчика докажут, ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

По данным полиции, водитель в тот день предварительно был трезв.

Суд избрал ему 60 суток содержания под стражей без права внесения залога, хотя защита просила отпустить под домашний арест, мотивируя, что за 5 лет работы водителем у него не было нарушений, что мужчина ухаживает за больной матерью, у него есть ребенок, и за границу сбежать не сможет - нет загранпаспорта.

Прокуроры, в свою очередь, обратили внимание на поведение водителя при ДТП, а именно:

после наезда на пешеходов, переходящих дорогу на "зеленый свет", не стал им помогать и поехал дальше

на видео видно, что мужчина притормозил после столкновения, что "говорит о том, что данное лицо осознало совершенное и после этого решило продолжить движение".

Видео: во Львове маршрутчику избрали меру пресечения по делу о смертельной аварии

Видео момента ДТП во Львове можно посмотреть по ссылке. Внимание, кадры 18+!