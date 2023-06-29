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Води замало. Нутриціолог розповіла, як потрібно мити овочі та фрукти

Як потрібно мити овочі (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

Завжди ми миємо фрукти та овочі в основному водою. Однак цього способу недостатньо та вода, на жаль, не допомагає зробити продукти безпечними.

Про те, як потрібно мити фрукти та овочі розповіла нутриціолог Анна Безик у своєму Instagram.

Обробка

Найкращий спосіб помити фрукти та овочі - це для початку обробити продукти спеціальним дезинфікуючим засобом. Однак важливо, щоб антисептик не містив віддушок, оскільки за ними ховаються важкі метали, які шкодять здоров'ю.

Лимонний сік та вода

Дуже хороший спосіб замочити фрукти та овочі за допомогою лимонного соку та соди. Потрібно всього-на-всього змішати в склянці води 1 ст. л. соди та 1 ст. л. лимонного соку. Продукти вимочувати приблизно 1-4 години.

Яблучний оцет

Яблучний оцет також допоможе зробити фрукти та овочі цілком безпечними. Для цього потрібно в 1 л води розвести 1 ст. л. яблучного оцту. Так само лишити в розчині продукти на деякий час.

Сіль або перекис водню

Щоб помити фрукти та овочі за допомогою солі потрібно 4 ст. л. солі розвести в 1 л води. Також можна скористатися перекисом водню, просто потрібно 1 ст. л. препарату розвести в мисці води та залишити ненадовго.

Також нутриціолог радить при можливості краще зрізати шкірку з овочів, фруктів. Також добре допомагає бланшування, тобто обробка окропом, однак такий спосіб підійде не для всіх фруктів і тим більше ягід.

Раніше ми писали про те, як правильно мити та дезінфікувати кухонні ложки та лопатки.

Також читайте, як часто потрібно мити підлогу та килими.

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