"Вода не змиє гріхи": Комаровський розповів, чи потрібно окунатися в ополонку на Водохреще

За словами медика, за останні 30 років стало дуже популярно занурюватися в мороз у ополонку на Водохреща. Люди сподіваються, що таке купання змиє усі гріхи, але це не так.

"Якщо ви хочете пірнути в крижану воду, то навчіться занурюватися у воду за +18", - радить лікар.

Що станеться з тілом непідготовленої людини, коли вона пірне у крижану воду

Комаровський повідомив, що шкіра під час занурення у крижану воду зазнає холодового шоку.

Це призведе до різкого збільшення артеріального тиску та гіпертонічного кризу.

"Якщо у вас є десь слабке місце – відбудеться крововилив", – зазначив лікар.

Дуже часто такі експерименти із зануренням в ополонку закінчуються зупинкою дихання.

Комаровський рекомендує непідготовленим людям в жодному разі не занурюватися у крижану воду на Водохреща.