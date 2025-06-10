Вода з-під крана може загрожувати здоров'ю: ось чого потрібно уникати всім

Чому не можна промивати ніс водою з-під крана

Промивання носа - поширена процедура при лікуванні симптомів застуди, алергії, інфекцій пазух носа та після операцій на носі. У ніс закапують воду або фізіологічний розчин (суміш води та солі), щоб змити слиз, пил, пилок та інші подразники, що накопичуються в носових проходах.

"Водопровідна вода небезпечна для цього, але її безпечно пити. Це тому, що у водопровідній воді є бактерії", - сказав медик.

Якщо ви промиваєте ніс, то варто використовувати воду, яка пройшла певну обробку. Найкраще для цього підійде дистильована вода, стерильний фізіологічний розчин або охолоджена кип’ячена вода.

"Це тому, що процес кип’ятіння знищує амебу, яка вражає мозок, під назвою "naegleria fowleri". Це організм, який процвітає в теплих прісноводних озерах, річках та гарячих джерелах", - пояснив Сурадж.

До того ж такий макроорганізм може інфікувати мозок і руйнувати тканини. У більшості випадків інфекція мозку, спричинена "naegleria fowleria", виявляється смертельною.

Однак, лікар зазначив, що цей випадок рідкісний, але зафіксований у деяких країнах (особливо в теплих регіонах, наприклад, південь США). Проте ризик достатній, щоб не ігнорувати.

Як правильно промивати ніс

При промиванні носа потрібно дотримуватись таких рекомендацій:

підготуйте розчин - він має бути теплим (приблизно 35-37°C)

нахиліться над раковиною і трохи поверніть голову набік

введіть розчин в одну ніздрю, щоб він витікав з іншої. Дихайте ротом

повторіть для іншої ніздрі

після процедури акуратно висякайтесь

Важливі поради:

не промивайте ніс перед виходом на вулицю (зачекайте 30-60 хвилин)

не використовуйте холодну воду - це може викликати спазм судин

якщо відчуваєте біль або закладеність вух - зменшіть тиск під час промивання

Коли потрібно промивати: