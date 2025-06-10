Вода з-під крана може загрожувати здоров'ю: ось чого потрібно уникати всім

Звичне для багатьох промивання носа може обернутися небезпекою для життя. Зокрема, використовувати для цього воду з-під крана категорично не можна. У ній можуть міститися небезпечні мікроорганізми, які здатні викликати тяжкі інфекції.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку американського лікаря Сураджа Кукадія.
Промивання носа - поширена процедура при лікуванні симптомів застуди, алергії, інфекцій пазух носа та після операцій на носі. У ніс закапують воду або фізіологічний розчин (суміш води та солі), щоб змити слиз, пил, пилок та інші подразники, що накопичуються в носових проходах.
"Водопровідна вода небезпечна для цього, але її безпечно пити. Це тому, що у водопровідній воді є бактерії", - сказав медик.
Якщо ви промиваєте ніс, то варто використовувати воду, яка пройшла певну обробку. Найкраще для цього підійде дистильована вода, стерильний фізіологічний розчин або охолоджена кип’ячена вода.
"Це тому, що процес кип’ятіння знищує амебу, яка вражає мозок, під назвою "naegleria fowleri". Це організм, який процвітає в теплих прісноводних озерах, річках та гарячих джерелах", - пояснив Сурадж.
До того ж такий макроорганізм може інфікувати мозок і руйнувати тканини. У більшості випадків інфекція мозку, спричинена "naegleria fowleria", виявляється смертельною.
Однак, лікар зазначив, що цей випадок рідкісний, але зафіксований у деяких країнах (особливо в теплих регіонах, наприклад, південь США). Проте ризик достатній, щоб не ігнорувати.
При промиванні носа потрібно дотримуватись таких рекомендацій:
Важливі поради:
Коли потрібно промивати:
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