Вода з лимоном та детокс-дієти не діють: 3 міфи про харчування, в які не варто вірити

Фрукти можна їсти лише після 12 дня

За словами дієтолога Ольги Безуглої, це один із найпопулярніших міфів. Насправді, немає наукових доказів, які б підтверджували, що вживання фруктів має бути обмежене певним часом дня.

Важливо знати, що фрукти можна їсти в будь-який час, оскільки вони містять важливі вітаміни, мінерали та клітковину. Головне - дотримуватися балансу і контролювати загальну кількість вуглеводів та калорій, якщо це необхідно.

Вважається, що властивості фруктів є найважливішими для правильного функціонування організму. Зазвичай вони на 95% складаються з води та фруктози. Це означає, що вони забезпечують організм певною кількістю поживних речовин.

Вода з лимоном спалює жир

Цей міф став дуже популярним завдяки твердженням, що вода з лимоном зранку допомагає "спалювати жир" і прискорювати метаболізм.

Насправді вода з лимоном може бути корисною для зволоження та отримання невеликої кількості вітаміну С, але вона не має прямого впливу на спалювання жиру.

Для втрати ваги важливіший контроль за калоріями та фізична активність.

Детокс-дієти "очищують" організм від токсинів

У соціальних мережах можна знайти багато "дієт", які нібито очищають організм від токсинів.

Однак, організм людини має власні природні механізми детоксикації - печінку, нирки, шкіру та легені, які ефективно очищують тіло від токсинів.

Детокс-дієти та спеціальні соки, які обіцяють "очищення", насправді не мають доказової бази щодо їх ефективності.

Найкращий спосіб підтримати роботу організму - це збалансоване харчування, багате на овочі, фрукти, клітковину та регулярна фізична активність.