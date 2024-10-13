Вода з лимоном та детокс-дієти не діють: 3 міфи про харчування, в які не варто вірити

Часто здорове харчування асоціюється з обмеженнями в їжі у певну годину дня та чарівними властивостями води з лимоном. Навколо харчування виникло багато міфів, у які варто перестати вірити усім.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про 3 поширені міфи, які створюють хибне бачення.

Фрукти можна їсти лише після 12 дня

За словами дієтолога Ольги Безуглої, це один із найпопулярніших міфів. Насправді, немає наукових доказів, які б підтверджували, що вживання фруктів має бути обмежене певним часом дня.

Важливо знати, що фрукти можна їсти в будь-який час, оскільки вони містять важливі вітаміни, мінерали та клітковину. Головне - дотримуватися балансу і контролювати загальну кількість вуглеводів та калорій, якщо це необхідно.

Вважається, що властивості фруктів є найважливішими для правильного функціонування організму. Зазвичай вони на 95% складаються з води та фруктози. Це означає, що вони забезпечують організм певною кількістю поживних речовин.

Вода з лимоном спалює жир

Цей міф став дуже популярним завдяки твердженням, що вода з лимоном зранку допомагає "спалювати жир" і прискорювати метаболізм.

Насправді вода з лимоном може бути корисною для зволоження та отримання невеликої кількості вітаміну С, але вона не має прямого впливу на спалювання жиру.

Для втрати ваги важливіший контроль за калоріями та фізична активність.

Також лимон містить мінерали, такі як кальцій, залізо, селен і калій, які необхідні для загального здоров’я.

Регулярне вживання води з лимоном може допомогти зміцнити кістки, покращити здоров’я порожнини рота , а також запобігає анемії та утворенню каменів у нирках.

Такий фрукт має багато переваг для організму, але аж ніяк не здатний "спалювати жир".

Детокс-дієти "очищують" організм від токсинів

У соціальних мережах можна знайти багато "дієт", які нібито очищають організм від токсинів.

Однак, організм людини має власні природні механізми детоксикації - печінку, нирки, шкіру та легені, які ефективно очищують тіло від токсинів.

Детокс-дієти та спеціальні соки, які обіцяють "очищення", насправді не мають доказової бази щодо їх ефективності.

Потенційні побічні ефекти таких дієт включають низький рівень енергії, низький рівень цукру в крові, м’язові болі, втома, запаморочення та нудоту

Найкращий спосіб підтримати роботу організму - це збалансоване харчування, багате на овочі, фрукти, клітковину та регулярна фізична активність.