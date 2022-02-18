Внимание, непогода: 19 февраля на западе Украины объявлено штормовое предупреждение

Погода в некоторых областях Украины 19 февраля существенно испортится.
По данным Sinoptik.ua весь день в субботу в Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Хмельницкой областях ожидается сильный штормовой ветер.
Его скорость будет достигать 15-24 м/с, в регионах объявлен желтый уровень опасности.
Будьте осторожны, находясь под деревьями, домами или рекламными конструкциями и не забывайте закрывать окна, уходя из дому.
Кроме того, в первой половине дня ожидается небольшой дождь.
Из-за высокой влажности будет промозгло, поэтому синоптики советуют одеться потеплее или перенести планы на вечер.
Ранее синоптики показали свежий прогноз погоды до конца февраля.