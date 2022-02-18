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Внимание, непогода: 19 февраля на западе Украины объявлено штормовое предупреждение

Автор: Styler

Погода в некоторых областях Украины 19 февраля существенно испортится.

По данным Sinoptik.ua весь день в субботу в Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Хмельницкой областях ожидается сильный штормовой ветер.

Его скорость будет достигать 15-24 м/с, в регионах объявлен желтый уровень опасности.

Будьте осторожны, находясь под деревьями, домами или рекламными конструкциями и не забывайте закрывать окна, уходя из дому.

Кроме того, в первой половине дня ожидается небольшой дождь.

Из-за высокой влажности будет промозгло, поэтому синоптики советуют одеться потеплее или перенести планы на вечер.

Ранее синоптики показали свежий прогноз погоды до конца февраля.

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Погода в Украине