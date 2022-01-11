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Внезапные признаки "тихого" инсульта: не пропустите важные сигналы

Автор: Анна Шиканова

Самые частые инсульты – ишемические. Они происходят от того, что тромб блокирует приток крови и кислорода к мозгу. Некоторые такие инсульты называют "тихими", так как их симптомы очень малозаметны.

Какие признаки могут говорить о развитии "тихого" инсульта, рассказали в издании Express.

Как отмечают специалисты Американской кардиологической ассоциации, большинство ишемических инсультов проходят быстро.

Они развиваются от нескольких минут до нескольких часов, и только немедленная медицинская помощь поможет избежать необратимых последствий и спасти жизнь человеку.

Врачи назвали признаки "тихого" инсульта, при которых нужно немедленно обратиться за помощью и позвонить в скорую.

Самыми частыми признаками инсульта становятся:

  • Внезапное онемение или слабость мышц лица, руки или ноги на одной стороне тела.
  • Внезапная спутанность сознания, внезапные проблемы речью или зрением.
  • Внезапные трудности при ходьбе, головокружение, потеря равновесия или координации.
  • Резкая головная боль без известной причины.
  • У женщин – боль в лице, руках или ногах, икота или тошнота, боль в груди, учащенное сердцебиение, одышка.

"Не все симптомы возникают при каждом инсульте и одновременно, иногда они исчезают и возвращаются", - подчеркнули медики.

Некоторые симптомы могут появиться всего на несколько минут, а потом исчезнуть. Это может быть признаком транзиторной ишемической атаки и первым признаком инсульта.

Какие причины возникновения инсульта

По словам медиков, основные причины возникновения инсульта – нездоровый образ жизни, отсутствие физической активности, употребление алкоголя, наркотические зависимости.

Также развитию инсультов помогают постоянные тревоги, депрессии и высокий уровень стресса.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинский врач опроверг мифы о суточной норме воды для человека.

А также рассказывали о том, названы малоизвестные признаки развития инфаркта.

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