Внезапные признаки "тихого" инсульта: не пропустите важные сигналы

Самые частые инсульты – ишемические. Они происходят от того, что тромб блокирует приток крови и кислорода к мозгу. Некоторые такие инсульты называют "тихими", так как их симптомы очень малозаметны.
Какие признаки могут говорить о развитии "тихого" инсульта, рассказали в издании Express.
Как отмечают специалисты Американской кардиологической ассоциации, большинство ишемических инсультов проходят быстро.
Они развиваются от нескольких минут до нескольких часов, и только немедленная медицинская помощь поможет избежать необратимых последствий и спасти жизнь человеку.
Врачи назвали признаки "тихого" инсульта, при которых нужно немедленно обратиться за помощью и позвонить в скорую.
"Не все симптомы возникают при каждом инсульте и одновременно, иногда они исчезают и возвращаются", - подчеркнули медики.
Некоторые симптомы могут появиться всего на несколько минут, а потом исчезнуть. Это может быть признаком транзиторной ишемической атаки и первым признаком инсульта.
По словам медиков, основные причины возникновения инсульта – нездоровый образ жизни, отсутствие физической активности, употребление алкоголя, наркотические зависимости.
Также развитию инсультов помогают постоянные тревоги, депрессии и высокий уровень стресса.
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