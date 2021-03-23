Внезапно потеряла сознание: умерла военная ВСУ, которую на днях вакцинировали от COVID-19

Отмечается, что за пределами воинской части во внеслужебное время девушка потеряла сознание. После чего сослуживцы вызвали "скорую" и сообщили медицинской службе в/ч. Военные и гражданские медики пытались реанимировать девушку, которая служила по контракту, однако спасти ее не удалось.

Военную 21 марта вакцинировали от COVID-19 "с соблюдением всех алгоритмов".

"Прививка была осуществлена ​​мобильной бригадой по иммунизации от Департамента здравоохранения Одесской ОГА, которая работает с начала вакцинации и получила опыт", - говорится в сообщении.

Как заявил начальник медслужбы воинской части, где она проходила службу, по состоянию на сегодняшнее утро жалоб на состояние здоровья военнослужащая не высказывала. Из анамнеза она страдала гипертонической болезнью.

Судебно-медицинскую экспертизу должны провести 24 марта.

"Выражаем искренние соболезнования семье и близким", - сообщили в Командовании.

Также в заявлении указывается просьба не делать преждевременных выводов о причинах и обстоятельствах смерти военнослужащей.