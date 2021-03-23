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Внезапно потеряла сознание: умерла военная ВСУ, которую на днях вакцинировали от COVID-19

Автор: Владимир Костырин

Под Одессой внезапно умерла военнослужащая ВСУ, которой два дня назад сделали прививку от коронавируса, и вскорости она должна была отправиться в зону проведения ООС на Донбассе.

Об этом 23 марта сообщили в Командовании Медицинских сил Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Отмечается, что за пределами воинской части во внеслужебное время девушка потеряла сознание. После чего сослуживцы вызвали "скорую" и сообщили медицинской службе в/ч. Военные и гражданские медики пытались реанимировать девушку, которая служила по контракту, однако спасти ее не удалось.

Военную 21 марта вакцинировали от COVID-19 "с соблюдением всех алгоритмов".

"Прививка была осуществлена ​​мобильной бригадой по иммунизации от Департамента здравоохранения Одесской ОГА, которая работает с начала вакцинации и получила опыт", - говорится в сообщении.

Как заявил начальник медслужбы воинской части, где она проходила службу, по состоянию на сегодняшнее утро жалоб на состояние здоровья военнослужащая не высказывала. Из анамнеза она страдала гипертонической болезнью.

Судебно-медицинскую экспертизу должны провести 24 марта.

"Выражаем искренние соболезнования семье и близким", - сообщили в Командовании.

Также в заявлении указывается просьба не делать преждевременных выводов о причинах и обстоятельствах смерти военнослужащей.

Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов рассказал, кого из списков ожидания будут вакцинировать от COVID-19 первыми.

Напомним, недавно волонтер АТО рассказала о "побочках" после вакцинации от коронавируса.

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