Внезапная смерть участницы "МастерШеф" Стеллы Клименко: появились новые подробности

Стелла Клименко неожиданно умерла в понедельник, 13 сентября. Ей было всего 30 лет. Выяснилось, что сердце участницы шоу "МастерШеф. Профессионалы-3" внезапно остановилось во время отдыха в Египте.
Об этом рассказала ее давняя подруга Лера Корф в Instagram-сториз.
"Стеллы была в отпуске и умерла там в Египте. Ее семье не лишним будет финансовая помощь для репатриации", - отметила она.
Скриншот с Instagram
Корф также заявила, что смерть ее подруги не связана с коронавирусом. На данный момент собираются средства, чтобы вернуть тело Стеллы Клименко в Украину.
Вы можете оказать помощь и перевести деньги на карту отца Стеллы Клименко Олега Владимировича. Номер карты 5363 5420 1759 4103.
Скриншот с Instagram
Стелла Клименко была су-шефом ресторана "Аляска". Также она владела производством соусов Stella Lalala. Несколько лет она работала в Китае. Участница "МастерШеф" всю жизнь мечтала открыть собственный ресторан.
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