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Внезапная смерть участницы "МастерШеф" Стеллы Клименко: появились новые подробности

Автор: Роман Мирончук

Стелла Клименко неожиданно умерла в понедельник, 13 сентября. Ей было всего 30 лет. Выяснилось, что сердце участницы шоу "МастерШеф. Профессионалы-3" внезапно остановилось во время отдыха в Египте.

Об этом рассказала ее давняя подруга Лера Корф в Instagram-сториз.

"Стеллы была в отпуске и умерла там в Египте. Ее семье не лишним будет финансовая помощь для репатриации", - отметила она.

Скриншот с Instagram

Корф также заявила, что смерть ее подруги не связана с коронавирусом. На данный момент собираются средства, чтобы вернуть тело Стеллы Клименко в Украину.

Вы можете оказать помощь и перевести деньги на карту отца Стеллы Клименко Олега Владимировича. Номер карты 5363 5420 1759 4103.

Скриншот с Instagram

Стелла Клименко была су-шефом ресторана "Аляска". Также она владела производством соусов Stella Lalala. Несколько лет она работала в Китае. Участница "МастерШеф" всю жизнь мечтала открыть собственный ресторан.

Напомним, под Харьковом пара утонула во время свидания. Парень и девушка сидели в микроавтобусе на берегу водоема, но потом в какой-то момент авто покатилось в воду. Все произошло очень быстро и молодым людям не удалось выбраться.

Мы также писали о том, что ушел из жизни молодой украинский футболист Денис Барвинко, который в составе харьковского "Металлиста" стал серебряным призером Чемпионата Украины сезона 2012/2013 гг. Спортсмену было 27 лет.

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ЕгипетМастерШеф