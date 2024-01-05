Внаслідок ракетного удару 2 січня померла заслужена артистка України Вікторія Тимошенко

Що відомо про Вікторію Тимошенко

Вікторія Миколаївна народилась 18 серпня 1939 року. Вона завжди мріяла про театр, тому закінчила театральну студію при Дагестанському державному театрі Махачкали в 1960 році.

За 8 років мрія Вікторії здійснилася: вона пов'язала своє життя з харківською театральною сценою.

"Вікторія Миколаївна була окрасою творчого колективу ХАДТ з моменту появи в складі трупи у 1968 році", - пишуть про неї колеги з Харківського академічного драматичного театру.

За роки роботи акторка зіграла багато різноманітних ролей. Серед них:

Софія Іванівна ("Стара діва" Н. Птушкіної)

Мадам Сівель ("Моя парижанка" Р. Ламуре)

Бурикіна ("Шут Балакірєв" Г. Горіна)

Розалія ("Філумена Мартурано", Ед. де Філіппо)

Фекла Іванівна ("Одруження", М.Гоголя)

Голда, ("Поминальна молитва" за Шолом-Алейхемом)

Мамаша ("Клінічний випадок", Р. Куні)

міс Мотморенсі ("Красуня і сім'я" С.Моема)

Нана ("37 листівок" М. Макківера) тощо

"Ми висловлюємо щире співчуття родині та друзям Вікторії Миколаївни. Вона залишиться в наших серцях як чудова людина та професіонал. Ми будемо пам’ятати її яскраві ролі та творчу енергію. Нехай її душа спочиває у мирі", - висловлюють співчуття колеги Тимошенко.

Ракетна атака 2 січня

Російські війська рано вранці 2 січня запустили по Україні ракети. Під масованим ударом опинилися Київ та Харків, вибухи лунали й в інших регіонах.

За попередньої інформації, російські терористи вночі та зранку 2 січня випустили по Україні 99 ракет різних типів та 35 дронів-камікадзе Shahed. Силам ППО вдалося знищити 72 ракети та усі безпілотники.