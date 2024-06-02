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Внаслідок пожежі загинула українська телеведуча: деталі трагедії

Любов Янас (фото: facebook.com/lubov.yanas)
Автор: Іванна Пашкевич

У п’ятницю ввечері, 31 травня, у власній квартирі у Львові загинула відома телеведуча мистецьких програм Львівського телебачення, театрознавиця Любов Янас.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку акторки творчої майстерні "Театр у кошику" Лідії Данильчук.

Деталі трагедії

Зі слів Лідії, Любов загинула внаслідок пожежі у квартирі.

"Ще одна втрата... Сьогодні вночі загинула Любов Янас. Відома телеведуча мистецьких програм Львівського телебачення, театрознавиця, педагог, друг і прихильниця нашого театру", - написала заслужена артистка України.

Любов Янас (фото: facebook.com/lubov.yanas)

Як повідомляє "УП. Життя" з посиланням на начальника відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю служби Віталія Туровцева, про загоряння рятувальникам повідомили сусіди.

Коли пожежники прибули на місце події, з будівлі виривалося полум'я, а сходова клітка була заповнена димом.

У приміщенні було виявлено тіло 63-річної власниці. Рятувальники евакуювали шістьох мешканців будинку, завдяки чому більше ніхто не постраждав.

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ведучаПожежа