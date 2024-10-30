Внаслідок атаки "шахедів" на Київ постраждало житло відомого телеведучого: жахливі фото пошкоджень

У ніч на 30 жовтня у Києві знову були чутні вибухи через чергову атаку ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу. В результаті постраждав багатоквартирний будинок у Солом'янському районі , в якому жив відомий телеведучий та актор Костянтин Октябрський.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram знаменитості.

"На жаль, квартирі "торба", - написав Октябрський. Він також опублікував моторошні фото наслідків: як виглядає всередині його квартира у постраждалій багатоповерхівці".

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Зазначимо, що ведучий зі своєю дружиною та двома дітьми не постраждав.

"Це наш дім. Слава Богу, ми цілі", - зазначив він.

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На жахливу новину вже відреагувала його колега з проекту "Ранок удома", ведуча і актриса Лілія Ребрик. У своїх Stories вона розповіла про те, що трапилося, а також прикріпила банку зі збором, щоб допомогти сім'ї.

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Що відомо про Костянтина Октябрського

Октябрський народився у Кременчуці.

Студентські роки майбутнього актора пройшли у Дніпрі. Там він закінчив місцевий театрально-мистецький коледж, де виявив свій акторський талант.

Після закінчення навчання почав активно зніматися у рекламі.

Брав участь у пародійному проекті "Велика різниця по-українськи". А вже з 2010 року Костянтин почав активно зніматися в кіно та телесеріалах, а також був ведучим автомобільної програми та працював диктором новин.

У 2014 році він став ведучим популярного телепроекту "Орел і решка. Шопінг".

Костянтин Октябрський одружений, його дружину звати Саміра. Їх познайомив спільний друг. Потім вони зустрічалися близько року, після чого одружилися та повінчалися. Пара виховує двох синів-школярів.

Костянтин з дітьми та дружиною (фото: instagram.com/konstantin_oktyabrskyy)

Наразі він є співведучим Лілії Ребрик ранкового шоу "Ранок вдома" на телеканалі "Дім".

Октябрський з Лілією Ребрик (фото: instagram.com/konstantin_oktyabrskyy)