Власти назвали единственный способ справиться с COVID-19

Коронавирус в Украине можно победить только с помощью следования эпидемиологическим нормам и ограничениям адаптивного карантина. Украина не сможет победить COVID-19, если граждане и бизнес не будут выполнять карантинные ограничения, разработанные Кабмином.

Главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко, комментируя возможное смягчение карантина, рассказал, что на решение правительства по смягчению карантина повлияли дискуссии с бизнесменами.

"Есть проблема (нарушения режима карантина – ред.), которую надо решать. Если мы говорили о смягчении карантина – на национальном уровне мы не принимали "с бухты-барахты". Были дискуссии, дискуссии с бизнесом, представителями ассоциаций, организаций для того, чтобы прописывать нормы, которые реально будут работать. Непрописывание норм приводит к тому, что их нарушают, нарушения формируют негативный имидж и потенциальный источник инфицирования", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

Также главный санврач страны напомнил, что ежедневно в Украине инфицируются 900-1000 человек. Он считает, что такие показатели являются результатом смягчения карантинных ограничений. Также он отмечает, что из-за введения адаптивного карантина многие стали считать, что все ограничения отменены, что влияет на эпидемиологическую ситуацию.

"Коронавирусная болезнь не ушла, она остается рядом с нами. Мы преодолеем все проблемы, если будем работать как единое целое – правительство, местное самоуправление, люди, бизнес. В ином случае будет бой в одностороннем порядке, он может привести к поражениям, которые выразятся в коллапсе системы здравоохранения, летальных случаях, росте случаев заболевания", - отметил заместитель главы Минздрава.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что источником распространения COVID-19 могли стать 9 тысяч заведений.

Также ранее Виктор Ляшко уточнил, что в Минздраве нет ежедневной статистики общей смертности.