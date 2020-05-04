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Власти Киева возместят расходы на погребение умерших от COVID-19

STYLERКоронавирус    04.05.2020 - 18:20
Власти Киева возместят расходы на погребение умерших от COVID-19
Погребение умерших от COVID-19 (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус забрал жизни 26 жителей Киева. Власти города возьмут на себя расходы на погребение

Коронавирус в Киеве зафиксирован у 1 535 человек. При этом от инфекции скончалось 26 человек. Столичные власти заявили, что город возьмет на себя возмещение затрат на транспортировку и кремацию умерших от COVID-19.

Соответствующие услуги будет обеспечивать коммунальное предприятие "Спецкомбинат - ритуальная служба". Об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Чиновник отметил, что власть понимает, что есть множество семей, которые утратили своих близких из-за коронавирусной инфекции, и у них нет средств на погребение умерших. Поэтому им будет оказана помощь.

Также он напомнил, что для предотвращения COVID-19 инфицированных умерших рекомендуется кремировать. Он также прояснил ситуацию касательно частных предприятий, которые оказывают ритуальные услуги и транспортируют в городской крематорий.

"Никаких преференций для одного предприятия нет. Есть единые для всех методические рекомендации по погребению умерших с подозрением или подтверждением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Они утверждены распоряжением руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. И это рекомендации, которые, прежде всего, должны обезопасить от новых случаев инфицирования. Ведь сегодня в столице более полутора тысяч подтвержденных случаев болезни", - завил Пантелеев.

Ранее киевлянин рассказал, что ритуальные агентства не дают выбора и заставляют платить максимальные цены за услуги для тех, кто умер от коронавируса.

Напомним, что украинка рассказала жуткую историю о похоронах пациента с подозрением на COVID-19.

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