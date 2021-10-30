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Власова призналась, что выступала на "Танцах со звездами" с коронавирусом: "это было непросто" (видео)

Новина українською →
Суббота 30 октября 2021 15:28
Власова призналась, что выступала на "Танцах со звездами" с коронавирусом: "это было непросто" (видео) Евгения Власова выступила на шоу "Танцы со звезда" с коронавирусом (instagram.com/eygeniavlasova)
Автор: Тетяна Самарук

Известная украинская певица Евгения Власова рассказала, что подхватила коронавирус и выступала на сцене "Танцев со звездами". В частности, тогда она не подозревала, что была инфицирована.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Как известно, Власова покинула шоу в 8 эфире. Однако, даже если бы звезда прошла дальше, то не появилась бы в следующем выпуске.

По словам певицы, она подхватила коронавирус и потеряла обоняние и вкус.

"Не знаю, в какой форме он у меня. Надеюсь, не очень в тяжелой, потому что пока я еще хожу, что-то делаю. Потеряла обоняние, вкус. Самое страшное, что стресс не могу заесть. Ничего не чувствуешь. Это ужасно", - рассказала звезда.

Кроме того, она добавила, что выходила на сцену уже с коронавирусом.

"Это было очень непросто, но мы справились. "Танцы со звездами" - это то место, где никого не интересует, как ты себя чувствуешь. Они знали, что у меня какой-то вирус. Однако, нужно делать свое дело, ведь ты подписала контракт. Это не очень приятная для меня история", – призналась Власова.

Также поклонники заявили, что она умышленно вышла на паркет с коронавирусом. Но она опровергла такие мнения в подписи к видео.

"Ни я, ни сам проект "Танцы со звездами" на момент выступления и пребывания меня на проекте, не знали о моем диагнозе ничего! Потому что у меня было просто недомогание и слабость, не было ни температуры, ни кашля", – написала Власова.

Звезда объяснила, что узнала о болезни, когда покинула шоу.

Власова призналась, что выступала на &quot;Танцах со звездами&quot; с коронавирусом: &quot;это было непросто&quot; (видео)Власова призналась, что выступала на &quot;Танцах со звездами&quot; с коронавирусом: &quot;это было непросто&quot; (видео)Евгения Власова выступила на шоу "Танцы со звездами" с коронавирусом (instagram.com/eygeniavlasova)

Ранее мы сообщали, что Власова показала серьезные травмы на "Танцах со звездами".

Также мы писали, что головной хореограф шоу "Танцы со звездами" рассказала, кто будет в финале.

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Танцы со звездами
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