"Влаштували публічне знущання": Шаманська розкритикувала шоу "Холостяк" після вильоту учасниці

У восьмому епізоді "Холостяка-13" , за крок до фіналу, пішла Юстина Багай. Дівчина не стала приховувати, що важко переживає цей досвід. На виліт учасниці проєкту відреагувала у своїх соцмережах блогерка та журналістка Аліна Шаманська, назвавши все те, що відбувалося, "публічним знущанням".

Чому обурилася Шаманська

Так, зірка соцмереж стала на захист ексучасниці й розкритикувала творців шоу. У блозі вона оприлюднила серію stories, в яких заявила, що над Юстиною "влаштували публічне знущання" на постшоу "Холостяк. Як знайти кохання".

Справа в тому, що під час зйомок дівчина не змогла стримати сліз, коли йшлося про її прощання з головним героєм Олександром Тереном. Вона покинула проєкт у 8 випуску й зізналася, що закохалася в Олександра. Проте, на жаль, він не відчув до неї того ж. Юстині було складно перебувати у студії, оскільки емоції брали гору, і вона досі ще не відійшла від пережитого.

"Я так розумію, що почуття не минули?" - запитав у ексучасниці ведучий Григорій Решетник.

"Так, дайте мені час", - відповіла йому Юстина.

Коментарі Аліни Шаманської (фото: instagram.com/shamankaa)

Шаманську обурив той момент, що Багай довелося публічно говорити про свої болісні відчуття. Також журналістка не зрозуміла, навіщо доводити дівчину до такого стану й при цьому продовжувати зйомки.

"Хочу підтримати Юстину. Дівчину, над якою влаштували публічне знущання, я по-іншому це не назву. І це, друзі мої — не ок. Видно, як дівчині боляче, як вона не хоче бути в тій студії, але ж контракт, але ж ще її треба додавити для рейтингу?" - написала Аліна.

"Цікаво, якого дідька, там в студії робить психолог?! Хіба не за її професійною етикою варто було б зупинити цей шабаш? Чи це лише я бачу на екрані дівчину, яка ледь перебуває у свідомості?! Яка не може вимовити й слова, через сльози та біль?! Це не прийнятний для знімання стан", - також додала вона.

Коментарі Аліни Шаманської (фото: instagram.com/shamankaa)

Колишня дружина Руслана Ханумака поділилася скріншотами, зробленими у студії та на проєкті. На зйомках була присутня українська виконавиця Злата Огнєвіч, яка підтримала Юстину. Артистка наголосила, що у майбутньої дипломатки ще все попереду і вона обов'язково зустріне свою другу половинку.

"Ти дуже гарна дівчина, неймовірна. У тебе все буде добре, це прекрасний досвід", - сказала співачка ексучасниці "Холостяка-13".

Шаманська підкреслила, що добре, що у студії була Злата, яка підтримала дівчину та не залишила її сам на сам з емоціями.

Коментарі Аліни Шаманської (фото: instagram.com/shamankaa)

Нагадаємо, до фіналу дійшло дві учасниці: волонтерка Інна Бєлєнь і тарологиня Анастасія Юзьвак. Тож зовсім скоро шанувальники шоу зможуть дізнатися, яка ж із них підкорить серце "Холостяка" та, ймовірно, стане його обраницею. Фінал шоу відбудеться вже наступної п'ятниці, 27 грудня.

Фіналістки шоу "Холостяк-13" (фото: instagram.com/holostyakstb)

Юстина Багай, яка вибула (фото: instagram.com/holostyakstb)