У Влада Ямы трагедия в семье: что произошло

Влад Яма рассказал о своих переживаниях с поклонниками
Влад Яма, известный хореограф и многократный победитель всеукраинских танцевальных конкурсов, рассказал о том, что переживает трагическую смерть своей бабушки. Танцор опубликовал фотографию своей бабушки в социальной сети Instagram и написал несколько теплых слов о ней.
"Бабуля... Всегда буду вспоминать только с улыбкой!..." – написал Влад Яма в подписи к снимку.
Влад Яма переживает трагическую смерть – что произошло (фото: instagram.com/vladyama_official)
Фанаты хореографа в комментариях оказывают посильную поддержку артисту:
Влад Яма переживает трагическую смерть – что произошло (скриншоты: instagram.com/vladyama_official)
27 июля Влад Яма отдыхал с семьей на море, о чем свидетельствуют истории в его профиле. После того, как танцор узнал трагическую новость, он ночью отправился на похороны.
Напомним, что ранее Влад Яма поразил неожиданным перевоплощением.
До этого Влад Яма умилил велопрогулкой с сыном по Межигорью.