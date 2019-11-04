Влад Яма решил омолодиться и похудеть: он исключил всего один продукт

Влад Яма постоянно держит свое тело в тонусе, но на этот раз решил провести эксперимент и отказаться от мяса. Известный украинский хореограф решил таким способом омолодиться и заодно похудеть. Танцор и один из судей Танцев со звездами 2019 принял решение отказаться от всего мясного на две недели, а дальше будет смотреть по самочувствию. Об этом он рассказал в интервью Кате Осадчей в программе "Светская жизнь".

"Отказаться от мяса мне посоветовал внутренний голос. Жена очень довольна и у нее на следующей неделе будет на один рот меньше дома", - рассказал Яма.

Яма признался, что сейчас он уже похудел на 700 граммов, но планирует дальше сбрасывать вес. Его цель - сбросить еще три килограмма.

Влад признался, что стимулом к похудению стала его жена Лилиана, которая в последнее время очень подтянулась и постройнела.

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Также известный хорегораф рассказал, что сейчас в его меню тыквенный суп с имбирем.