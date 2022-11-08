Названо найсексуальнішого чоловіка світу 2022: хто він? (фото)

Американський журнал People визначив найсексуальнішого чоловіка 2022 року. Ним став 41-річний актор Кріс Еванс.
Минулого року перемогу прогнозували саме йому, але тоді її виборов інший актор Пол Радд
Про це повідомляють на сайті People.
Оголошення переможця відбулося на шоу The Late Show With Stephen Colbert, а нового секс-символа назвав власник цього ж титулу у 2016 році Двейн "Скеля" Джонсон.
Самого Еванса на церемонії не було, адже він у той час був на зйомках. Проте актор долучився у відеоформаті та закликав глядачів голосувати на проміжних виборах у США.
Кріс Еванс (фото: instagram.com/chrisevans)
З приводу перемоги Еванс каже, що найбільше буде щасливою його мама: "Моя мама буде така щаслива. Вона пишається всім, що я роблю, але це те, чим вона дійсно може похвалитися".
Коли мама актора Ліза дізналася про це, сказала, що ні краплі не здивувалася здобутку сина. А от друзі можуть навіть трохи поглузувати над Крісом. Він жартує, що його перемога стане лише предметом для цькувань і насмішок.
Зараз Еванс намагається знайти баланс між роботою та особистим життям і проводити якомога більше часу вдома та з родиною в Бостоні.
"Коли справа доходить до пошуку ролей, це скоріше питання про те, де знімають фільм", - каже він, аргументуючи, що "надто старий, щоб шість місяців жити з валізою".
Також Кріс каже, що вже задумується над створенням сім'ї та батьківством, проте просить не запитувати, коли це станеться.
Найсексуальніший чоловік світу Кріс Еванс (фото: people.com)
Нагадаємо, що славу Крісу Евансу принесла роль Капітана Америки в багатомільярдній франшизі від Marvel. Окрім того, він знімався у "Фантастичній четвірці", "Месниках" та інших фільмах.
Кріс Еванс у ролі Капітана Америки (кадр із фільму)
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