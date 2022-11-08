Названо найсексуальнішого чоловіка світу 2022: хто він? (фото)

Минулого року перемогу прогнозували саме йому, але тоді її виборов інший актор Пол Радд

Оголошення переможця відбулося на шоу The Late Show With Stephen Colbert, а нового секс-символа назвав власник цього ж титулу у 2016 році Двейн "Скеля" Джонсон.

Самого Еванса на церемонії не було, адже він у той час був на зйомках. Проте актор долучився у відеоформаті та закликав глядачів голосувати на проміжних виборах у США.

Кріс Еванс (фото: instagram.com/chrisevans)

З приводу перемоги Еванс каже, що найбільше буде щасливою його мама: "Моя мама буде така щаслива. Вона пишається всім, що я роблю, але це те, чим вона дійсно може похвалитися".

Коли мама актора Ліза дізналася про це, сказала, що ні краплі не здивувалася здобутку сина. А от друзі можуть навіть трохи поглузувати над Крісом. Він жартує, що його перемога стане лише предметом для цькувань і насмішок.

Чим зараз займається актор?

Зараз Еванс намагається знайти баланс між роботою та особистим життям і проводити якомога більше часу вдома та з родиною в Бостоні.

"Коли справа доходить до пошуку ролей, це скоріше питання про те, де знімають фільм", - каже він, аргументуючи, що "надто старий, щоб шість місяців жити з валізою".

Також Кріс каже, що вже задумується над створенням сім'ї та батьківством, проте просить не запитувати, коли це станеться.

Найсексуальніший чоловік світу Кріс Еванс (фото: people.com)

Нагадаємо, що славу Крісу Евансу принесла роль Капітана Америки в багатомільярдній франшизі від Marvel. Окрім того, він знімався у "Фантастичній четвірці", "Месниках" та інших фільмах.

Кріс Еванс у ролі Капітана Америки (кадр із фільму)