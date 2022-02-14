"Вижу сынок, что не москаль": в Киев-Баскет только один американец не покинул Украину

После того как правительство США призвало своих граждан покинуть Украину из-за потенциального вторжения России, из нашей страны уехали 5 американских легионеров баскетбольного клуба "Киев-Баскет".
Об этом "Киев-Баскет" сообщил в Instagram.
Клуб покинули следующие американские игроки: Эйвери Вудсон, Джилан Вашингтон, Джефф Гарретт, Бернард Томпсон и Джордан Свинг. При этом они заявили, что вернутся в Украину, когда ситуация улучшится.
Единственный, кто их американцев остался, так это 28-летний игрок Майк Кэффи.
"Майк Кэффи пока единственный американский легионер, который не уехал из Украины и остается в составе "Киев-Баскета". Мы не можем это не отметить - такой гетьман пример всем остальным", - отметили в "Киев-Баскет" и опубликовали забавный коллаж.
Майк Кэффи - единствненый американец, который не покинул "Киев-Баскет" (фото: instagram.com/kyivbasket)
Также под изображением Майка написано: "Вижу сынок, что ты не москаль".
Стоит отметить, что Кэффи в скором времени должен получить украинское гражданство. После этого он сможет выступать за сборную Украины.
Напомним, по данным Госдепа, в Украине пребывают около 2000 граждан США. Американская администрация постоянно с ними контактирует, чтобы выяснить, собираются ли они покинуть Украину.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан призвал американцев покинуть территорию Украины из-за угрозы вторжения РФ.