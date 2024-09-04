Візажист назвала помилки у макіяжі, які призводять до висипів на шкірі

Коли справа доходить до макіяжу, то варто підходити до цього відповідально, адже деякі помилки можуть завдати шкоди шкірі. Є кілька звичок, які професійні візажисти вважають просто неприйнятними і їх потрібно позбутися.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.
Варто пам'ятати про загальне правило - нічого, що безпосередньо наноситься на обличчя за допомогою аплікатора, не можна давати іншими. Мова йде про туші, блиски для губ, підводки для очей і пензлики для макіяжу.
Підводки-олівці також можуть викликати проблеми, якщо ділитися ними з іншими, але їх набагато легше дезінфікувати.
Раніше ми повідомляли, який макіяж зробить жінку значно молодшою.
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