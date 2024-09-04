UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Візажист назвала помилки у макіяжі, які призводять до висипів на шкірі

Які помилки в макіяжі потрібно уникати (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Коли справа доходить до макіяжу, то варто підходити до цього відповідально, адже деякі помилки можуть завдати шкоди шкірі. Є кілька звичок, які професійні візажисти вважають просто неприйнятними і їх потрібно позбутися.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.

Не мити кисті та інструменти

Варто пам'ятати про загальне правило - нічого, що безпосередньо наноситься на обличчя за допомогою аплікатора, не можна давати іншими. Мова йде про туші, блиски для губ, підводки для очей і пензлики для макіяжу.

Підводки-олівці також можуть викликати проблеми, якщо ділитися ними з іншими, але їх набагато легше дезінфікувати.

Раніше ми повідомляли, який макіяж зробить жінку значно молодшою.

Також читайте, як зробити стійкий макіяж, який буде триматись весь день.

Читайте РБК-Україна в Google News
Догляд за шкіроюЗдоров'я