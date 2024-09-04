Візажист назвала помилки у макіяжі, які призводять до висипів на шкірі

Не мити кисті та інструменти

Варто пам'ятати про загальне правило - нічого, що безпосередньо наноситься на обличчя за допомогою аплікатора, не можна давати іншими. Мова йде про туші, блиски для губ, підводки для очей і пензлики для макіяжу.

Підводки-олівці також можуть викликати проблеми, якщо ділитися ними з іншими, але їх набагато легше дезінфікувати.