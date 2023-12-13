Військовий у Львові напав на священника та виписав йому повістку: деталі скандалу (відео)

Деталі інциденту

На відео видно, як двоє чоловіків у військовій формі грубо спілкуються зі священником УГКЦ. Саму причину конфлікту не показано.

Військовий називає представника церкви неграмотним і наголошує, що той не має права бути в Дулібах. Це село в Ходорівській міській громаді, де править отець Михайло Чмир.

Інший чоловік на відео виписує священнику повістку.

"Я тебе попереджаю. Якщо ти не приїдеш, ми приїжджаємо з хлопцями та вантажимо тебе як товар. Це не погроза, ти військовозобов'язаний. Скільки тобі років? 40? Дивись, мені 66, і я ще добровільно служу", - говорить військовий.

Відео знімає дівчина. Вона називає священника татом.

"Судячи з відео, у чоловіка в формі особиста неприязнь до отця, нібито після похорону його сина, коли священник не назвав звання загиблого, а сказав раб Божий", - йдеться у повідомленні під відео.

Військовий також говорить, що якщо священник не хоче йти на службу, повістку можуть вручити його синові.

"Не хочеш йти? Я твого сина заберу. Зятя заберу, як хочеш, а ти сиди тут, шикуй. Я тобі не прощу", - сказав військовий і вийшов за двері.

Реакція Львівської ОВА

Голова Львівської ОВА Максим Козицький припускає, що люди на відео знайомі, і в чоловіка у військовій формі є особиста образа на отця.

Він зазначає, що в мережі з'явився лише фрагмент розмови, тому ситуація потребує повного з'ясування.

Згодом стало відомо, що чоловік у військовій формі, який на відео конфліктував зі священником, - це батько братів Вишиваних. Вони загинули на війні з різницею у 10 днів.

Молодшого Василя не стало 4 березня 2022 року у боях у Миколаївській області. Йому було 28 років. Він служив у лавах 80-ї бригади.

Старший, 34-річний майор Кирило Вишиваний, загинув через десять днів після цього. Це сталося внаслідок удару крилатих ракет по Яворівському полігону.

"Як батько щиро співчуваю Василеві Дмитровичу через непоправну втрату. Низький уклін вам та дружині за виховання таких гідних, сильних, красивих Людей, патріотів. Вічна пам'ять Героям. Але наш ворог - росіяни. Це вони вбили братів Вишиваних. Будь ласка, не шукаймо ворогів між собою", - наголосив Козицький

Він звернувся до Львівського обласного ТЦК та СП з проханням з'ясувати, чи дійсно чоловіки у формах на цьому відео є працівниками ТЦК, і дати оцінку їхнім діям.